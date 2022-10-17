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ТАСС

Пентагон считает, что для Starlink на Украине имеются альтернативы

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Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: gazeta.ru

Первый заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх заявила, что Пентагон ведет переговоры как с самой SpaceX, так и с другими организациями

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Министерство обороны США считает, что у системы спутниковой связи Starlink производства американской компании SpaceX на Украине имеются альтернативы, ведомство ведет переговоры как с самой SpaceX, так и с другими организациями. Об этом заявила в пятницу журналистам первый заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Существует не только SpaceX, есть другие организации, с которыми мы совершенно точно могли бы сотрудничать в том, что касается предоставления Украине необходимого ей на поле боя", - приводит ее слова у себя в Twitter корреспондентка газеты Politico Ли Хадсон. "Мы пока не будем раскрывать, кто это конкретно или с кем мы ведем переговоры", - добавила Сингх.

Она подтвердила, что Пентагон контактирует со SpaceX относительно работы Starlink на Украине, но добавила, что в настоящий момент ей нечего сообщить о какой-либо будущей помощи, которую может выделить американское оборонное ведомство в связи с этим. "Мы работаем с нашими союзниками и партнерами и пытаемся понять, какой вариант будет наилучшим", - сказала она.

В пятницу основатель SpaceX Илон Маск подтвердил, что компания не может бесконечно продолжать оплачивать работу Starlink на Украине.

Маск 3 октября в Twitter рассказал о том, как он видит условия мира на Украине. В качестве первого шага Маск предложил провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России. По его мнению, Крым официально будет частью России, а Украина может принять нейтральный статус.

Ранее в распоряжение телекомпании CNN попало письмо, в котором SpaceX уведомляла Минобороны США, что прекратит оплачивать работу системы Starlink на Украине и не планирует предоставлять Киеву новые терминалы в течение неопределенного времени. По информации телекомпании, в документе также содержалась просьба к американскому Минобороны взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink, а также финансирование работы системы в интересах украинских властей и военных. В общей сложности речь идет о выделении по линии Пентагона $124 млн до конца текущего года, утверждает CNN. 

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США
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