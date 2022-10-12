Белый дом: Маск не представляет власти США, когда рассуждает об урегулировании на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому решать, когда надо вести переговоры

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, не представляет власти США, когда рассуждает об урегулировании на Украине, украинскому президенту Владимиру Зеленскому решать, когда надо вести переговоры. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать расходящиеся в СМИ сведения о возможных переговорах российского президента Владимира Путина и Маска по поводу урегулирования конфликта на Украине. "Я предоставлю господину Маску самому рассказать о своих переговорах. Очевидно, что в этих переговорах он не представляет правительство Соединенных Штатов", - отметил Кирби.

По его словам, "Зеленский должен сам определить, когда наступит подходящее время для переговоров" с Россией. "Зеленский будет определять сам для себя и для своей страны, какие условия соглашения он готов рассматривать, что он будет считать успехом. Мы не собираемся диктовать ему это", - подчеркнул представитель Белого дома. "Мы сосредоточимся на том, чтобы сделать так, чтобы украинцы могли добиться успеха на поле боя, чтобы у них были силы, средства, вооружения, которые им необходимы для успеха на поле боя, чтобы в ситуации, когда дело дойдет до переговоров, у Зеленского была наиболее сильная позиция из возможных", - добавил Кирби.

"Конечно же, мы бы хотели, чтобы эта война закончилась. Мы бы хотели, чтобы она закончилась прямо сегодня или настолько быстро, насколько возможно. Мы считаем, что урегулирование посредством переговоров, дипломатическое решение - это лучший способ добиться этого, не считая вывода [президентом РФ Владимиром] Путиным его войск [с Украины]", - заявил представитель СНБ.

Ранее во вторник появились сообщения со ссылкой на информацию главы международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэна Бреммера, что Маск несколько недель назад якобы обсуждал с Путиным урегулирование на Украине, после чего представил в Twitter свой план по этому вопросу. По словам Бреммера, которые приводило издание VICE, Маск утверждал, что Путин "готов вести переговоры", но только при условии, что Крым останется в составе РФ, Украина примет нейтральный статус и признает вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Позднее Маск опроверг эту информацию, заявив, что не обсуждал с президентом РФ план мирного урегулирования на Украине. По его словам, он "разговаривал с Путиным только однажды, примерно 18 месяцев назад", и тогда темой обсуждения был космос.

3 октября Маск изложил в Twitter свое видение условий для достижения мира на Украине. По его мнению, повторное проведение референдумов в новых регионах РФ под наблюдением ООН может быть решением конфликта между Россией и Украиной. При этом Маск отметил, что Украина может стать нейтральной страной. Позже он написал, что "не верит в победу Украины", если РФ проведет мобилизацию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия рассматривает план урегулирования кризиса на Украине, предложенный Маском, как часть общественной дискуссии.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав России в качестве субъектов РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.