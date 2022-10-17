В Киеве пообещали найти способ сохранить работу Starlink и без финансирования Илона Маска

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, Киев ожидает, что SpaceX обеспечит стабильное соединение до окончания переговоров

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал найти способ финансировать работу системы системы спутниковой связи Starlink производства американской компании SpaceX на Украине и без финансирования со стороны основателя компании Илона Маска.

Ранее Маск подтвердил, что SpaceX не может бесконечно продолжать оплачивать работу Starlink на Украине. Бизнесмен добавил, что это решение последовало после того, как действующий посол Украины в Берлине Андрей Мельник, который покидает свой пост на этой неделе, посоветовал ему "отвалить", используя нецензурное выражение на английском языке. "Мы просто следуем рекомендации", - написал Маск в Twitter.

"Бизнес имеет право на собственные стратегии. Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжал работать. Мы ожидаем, что компания обеспечит стабильное соединение до окончания переговоров", - отметил Подоляк в пятницу в Twitter. По его словам, Маск помог Украине "пережить" самые критические моменты боевых действий.

Илон Маск 3 октября в Twitter рассказал о том, как он видит условия мира на Украине. В качестве первого шага Маск предложил провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России. По его мнению, Крым официально будет частью России, а Украина может принять нейтральный статус. Мельник в ответ на публикацию предпринимателя о его предложениях по вариантам разрешения конфликта между РФ и Украиной разместил нецензурный комментарий.

Ранее в распоряжение телекомпании CNN попало письмо, в котором SpaceX уведомляла Минобороны США, что прекратит оплачивать работу системы Starlink на Украине и не планирует предоставлять Киеву новые терминалы в течение неопределенного времени. По информации телекомпании, в документе также содержалась просьба к американскому Минобороны взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink, а также финансирование работы системы в интересах украинских властей и военных. В общей сложности речь идет о выделении по линии Пентагона $124 млн до конца текущего года, утверждает CNN.