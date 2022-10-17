Маск признал, что ему не удается способствовать деэскалации ситуации на Украине

Глава SpaceX отметил, что он пытался добиться этого всеми силами

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск констатировал в субботу, что все его попытки снизить напряженность в ситуации вокруг Украины тщетны.

"Я всеми силами стараюсь добиться деэскалации этой ситуации, но, очевидно, безуспешно", - написал он в Twitter.

3 октября Маск поделился собственным видением условий мира на Украине. В качестве первого шага он предложил провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России. По мнению бизнесмена, Крым официально будет частью РФ, а Украина может провозгласить нейтральный статус. После этого Андрей Мельник, покидающий на этой неделе пост украинского посла в Германии, посоветовал ему "отвалить", использовав нецензурное выражение на английском языке.

Ранее в субботу Маск заявил, что его компания SpaceX продолжит безвозмездно оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, несмотря на то, что ранее эта фирма обратилась в Пентагон с просьбой взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink и финансирование работы системы в интересах украинских властей и военных.