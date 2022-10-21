Порочащая связь Илона Маска

Богатейший бизнесмен мира тяготится отношениями с Украиной

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Богатейший человек планеты американский предприниматель Илон Маск выдвинул план «Мир Украины и России» (Ukraine – Russia Peace). Важная деталь: подконтрольная ему компания SpaceX почти восемь месяцев предоставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) услуги защищенной космической связи, самостоятельно оплачивая львиную их долю.

Основные положения мирного плана следующие. Нейтральный статус Украины. Признание Крымского полуострова российским и обеспечение его пресной водой с Украины. Повторный референдум под наблюдением ООН в Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях насчет их государственной принадлежности.

«Воля людей, живущих в Донбассе и Крыму, должна определять то, кому они принадлежат – России или Украине. Россия должна будет уйти, если того захочет народ», – поясняет автор идеи. И далее рассуждает: «Крым был российским с 1783 года, до ошибки Хрущева».

Попытка вернуть полуостров силовым путем подведет Москву к необходимости воспользоваться оружием массового поражения. «Вероятность ядерной войны стремительно растет, – резюмирует Маск. – Было бы здорово, если однажды человечество прекратит целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит почти всю жизнь на земле». По его мнению, никогда ранее за последние 60 лет мир не подвергается столь высокому риску развязывания ядерной войны.

Уроженец Южноафриканской республики, Маск достиг многого. Он является основателем, руководителем и главным инженером компании SpaceX; инвестором, генеральным директором и архитектором продукта компании Tesla; совладельцем ряда инновационных компаний.

Его состояние оценивается свыше 300 млрд долл. До недавнего времени в политику не лез, за исключением считанных малозаметных эпизодов. Позволял себе лишь «мысли вслух», получая в ответ критику и рекомендации воздержаться от подобных высказываний в будущем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посчитал факт появления мирного плана Маска как «позитивный», коль скоро видные люди на Западе пытаются мыслить логически о путях перевода конфликта в мирное русло.

А вот из Киева прозвучала нелицеприятная и жесткая оценка. Отдельные респонденты даже использовали ненормативную лексику. Обматерив американского богатея, бывший посол в Германии Андрей Мельник написал: «Единственное последствие мирного плана Маска состоит в том, что теперь ни один украинец никогда не купит гребаную Теслу-хлам». Как известно, среди компаний Маска числится производитель электромобилей Tesla, причем среди покупателей замечены даже главари националистических батальонов, окруженные в Мариуполе и сдавшиеся там российским войскам.

Комментарий главы МИДа Дмитрия Кулебы был тоже выдержан в резкой тональности: люди, которые «предлагают Украине отказаться от своего народа и земли», должны перестать использовать слово «мир» как эвфемизм, чтобы позволить Москве «убить и изнасиловать еще тысячи невинных украинцев и захватить еще больше земель». А советник украинского президента Михаил Подоляк заявил, что у его шефа Владимира Зеленского есть «план получше»: захват Крыма силовым путем и разоружение России с лишением ее статуса ядерной сверхдержавы.

Заметим, что киевские политики сильно расходятся с американским бизнесменом в оценке возможностей ВСУ и Российской армии. Маск считает военную победу Киева маловероятной, а его оппоненты верят в поражение противника на поле боя.

Сдержав эмоции, Маск постарался разъяснить представителям официального Киева очевидный факт: большинство жителей востока и юга Украины предпочитают российское гражданство.

На уточняющий вопрос Владимира Зеленского, какую из сторон конфликта сейчас поддерживает Маск, тот ответил следующей тирадой. «Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация войны приведет к великому ущербу для Украины и, возможно, для мира». По его мнению, в случае «тотальной войны» и проведения мобилизации в России победа Украины будет маловероятной. «Попытка вернуть Крым приведет к многочисленным смертям, возможен риск ядерной войны. Это будет ужасно для Украины и мира», – предупредил он.

В ответ – очередная порция грубости и обвинений в количестве достаточном, чтобы дать бизнесмену повод прекратить спонсирование киевского режима. Однако 15 октября Маск написал в своем Twitter-аккаунте, что согласен и дальше оплачивать траффик для ВСУ. «Черт с ним… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», – заявил он.

Здесь уместно перейти к техническим деталям. Компания SpaceX разработала глобальную спутниковую систему Starlink c целью обеспечить высокоскоростным широкополосным доступом в интернет тех пользователей, коим нужна надежная и недорогая связь в местах, где услуги прочих провайдеров недоступны либо ненадежны.

Программа стартовала семь лет тому назад, спустя три года прошли испытания прототипов, а еще через несколько месяцев выведена на орбиту первая серия из 60 спутников. К середине текущего десятилетия SpaceX планирует пуски около 12 тыс. спутников (пока выведена лишь четвертая часть), стоимость проекта оценивается в 10 млрд долл.

Масса спутника – четверть тонны. Он имеет собственную энергетическую установку для поднятия орбиты (типичный показатель 536–570 км) и выполнения различных маневров, в том числе схода с орбиты после исчерпания ресурса. Бортовая аппаратура включает четыре фазированные антенные решетки (ФАР).

Вывод в космос осуществляется ракетами-носителями тяжелого класса типа Falcon 9 разработки и производства SpaceX. С 2013 года «фальконы» выполнили почти 180 пусков. Ракета способна за один раз доставить на низкую орбиту 60 спутников общим весом 15,6 т.

Аппаратура конечного пользователя представлена терминалом диаметром 61 см в комплекте с ФАР. Пару лет назад начались их продажи по 499 долл., за предоставляемый пакет услуг связи просили еще 99 долл. ежемесячно. К настоящему времени цена возросла до 1,5 тыс. долл. за станцию.

Первыми доступ к услугам связи получили клиенты из США и Канады. К лету 2022 года число пользователей системы превысило 400 тыс. в 39 странах мира, большинство – на бесплатной основе, пока идет отладка и устранение ошибок. В сентябре SpaceX опубликовала список стран, которым не будет предоставляться доступ к услугам Starlink: Россия, Афганистан, Белоруссия, Венесуэла, Иран, Куба, Китай, Северная Корея и Сирия.

Хотя спутниковая группировка проходит как коммерческая, она существует благодаря поддержке Пентагона. Так, военные предоставляют SpaceX данные по отслеживанию космического мусора, без чего трудно обеспечить безопасное выполнение маневров по предотвращению столкновений со спутниками других операторов.

Пентагон изучает возможность использования Starlink для собственных целей. Пробный контракт суммой 28 млн долл. заключили в конце 2018 года, проведены испытания на военно-транспортном самолете C-12J, огневой поддержки войск AC-130 и летающем танкере KC-135.

Спустя полтора года Пентагон и SpaceX подписали трехлетнее соглашение по опробованию Starlink в качестве системы обмена данными между подразделениями сухопутных войск. Параллельно проводятся опыты по использованию спутников в качестве навигационной системы взамен или как дополнение к GPS – NAVSTAR.

Этим летом ВВС США выдали SpaceX головной контракт на предоставление услуг для 86-го авиакрыла на авиабазе «Рамштайн» в Германии, пообещав в будущем использовать его в качестве основы более масштабной сделки.

Через пару дней после начала Российской армией специальной военной операции министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров попросил Маска обеспечить страну космической связью. На следующий день Маск подтвердил работоспособность Starlink на украинской территории. Одновременно он предоставил открытый доступ всем категориям пользователей на период военного положения.

Поставки пользовательских терминалов начались в марте за счет собственных средств компании. Оценив достоинства системы, в июле главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил Маска добавить еще 6200 станций, а в дальнейшем обеспечить поставки 500 станций ежемесячно.

Свой вклад внес и ряд западноевропейских организаций. К настоящему времени провайдер передал Украине около 20 тыс. спутниковых станций. Из них американское агентство по международному развитию оплатило 5 тыс. терминалов. Суммарно, до 85% всех терминалов были оплачены различными спонсорами, в том числе из Великобритании и Польши. Они же покрывали примерно 30% расходов, связанных с работой сервиса на территории Украины.

Благодаря защищенному доступу в интернет, предоставленному компанией SpaceX, командование ВСУ сумело в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ) со стороны противника организовать управление своими соединениями, частями и подразделениями. А также использовать выделенные каналы связи для наведения беспилотной авиации.

Отмечаются усилия российских специалистов по подавлению сигналов Starlink в зоне спецоперации при помощи различной аппаратуры радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Сам Илон Маск даже похвастался 25 марта с.г., что его система пока что выдерживает все попытки взлома и глушения.

Телекомпании CNN стало известно об обращении SpaceX к Пентагону с просьбой профинансировать сеть Starlink на Украине. Соответствующее письмо провайдера от 8 сентября содержит просьбу выделить 120 млн долл. до конца текущего года, а в следующем – еще 400 млн.

Военные выразили готовность провести переговоры, поскольку считают необходимым обеспечить ВСУ устойчивой космической связью. Однако Пентагон считает, что подобные услуги могут предоставляться и другими компаниями (Iridium, Globalstar, Thuraya, Inmarsat и др). Главный аргумент Маска в свою пользу заключается в том, что его система остается единственной системой связи, которая реально задействована на фронте, тогда как «все остальные мертвы».

«Starlink – основная система связи украинской армии. Интернет-волокно, телефонные линии, вышки и другие средства космической связи были уничтожены», – утверждает он.

Одновременно Маск дал понять, что SpaceX тяготит нагрузка по финансированию услуг Starlink из собственных средств. Таковых уже потрачено 80 млн долл., а к концу года расходы превысят 100 млн. «Мы не в состоянии далее предоставлять Украине терминалы Starlink или оплачивать работу существующих терминалов в течение неопределенного времени», – признался бизнесмен.

«SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но также какое-то время не может финансировать существующую систему и отправить еще несколько тысяч терминалов, которые используют в 100 раз больше данных, чем обычные домохозяйства. Это неразумно», – написал Маск.

Насколько надежно работает Starlink над Украиной? Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что в зоне спецоперации система порой дает сбои. По данным британского издания, потери связи зафиксированы в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Технические сбои вызывают панику среди украинских военных. Некоторые спешат возложить вину на провайдера, что он якобы стал ограничивать пропускную способность, чтобы подвигнуть пользователей и их спонсоров оплатить предоставляемые услуги связи. Сам Маск решил не комментировать вести о технических сбоях, сославшись на конфиденциальный характер такой информации.

В бытность главы государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин публично предупредил Маска, что тому «придется отвечать по-взрослому» за снабжение ВСУ средствами связи.

На очередном брифинге МО РФ в начале октября официальный представитель ведомства сообщил, что Воздушно-космические силы России «проводили эксперименты на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств».

Вскоре Илон Маск предложил свой мирный план, а также выразил сомнение насчет возможности поддержания системы спутниковой связи на Украине в условиях отсутствия оплаты соответствующих услуг пользователями либо их спонсорами. Отдельные наблюдатели предположили, что расходы компании-оператора возросли из-за необходимости доработки программного обеспечения и терминалов так, чтобы поддерживать работоспособность системы в условиях искусственных помех.

Ближе к середине октября Маск высказался более определенно: Россия пытается «убить» Starlink на Украине. Чтобы система продолжала работать, необходимы дополнительные средства и ресурсы. «Даже в этом случае Starlink все еще может умереть».

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.