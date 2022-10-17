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Военное обозрение

Универсальный атомный ледокол «Урал» проекта 22220 вышел в акваторию Финского залива для прохождения ходовых испытаний

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Источник изображения: topwar.ru

Универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, построенный на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, покинул достроечную набережную судостроительного предприятия и вышел в акваторию Финского залива, где уже традиционно проводятся заводские ходовые испытания новых ледоколов.

Как сообщили в пресс-службе Объединенной кораблестроительной корпорации, ЗХИ ледокола "Урал" продлятся три недели. Сдаточная команда "Балтийского завода" и экипаж проведут комплекс испытаний, в том числе проверку реакторной и паротурбинной установок, систем электродвижения судна, работу валопроводов и палубных механизмов. "Урал" пройдет скоростные и маневренные тесты, проверку пройдут общесудовые системы и системы автоматики, навигации и связи, а также работа вертолетного комплекса.

После окончания данного этапа ледокол вернется на Балтийский завод, где будут устранены выявленные недостатки и пройдет подготовка к передаче судна заказчику. Будет ли второй этап ходовых испытаний пока неизвестно, скорей всего нет. В планах судостроителей передать "Урал" заказчику в ноябре. Ледокол отправится в Мурманск, где присоединится с двум первым судам серии - "Арктике" и "Сибири", уже работающим на Севере.

Универсальный атомный ледокол "Урал" является вторым серийным и третьим ледоколом проекта 22220, построенным для обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути. Заложен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 июля 2016 года, спущен на воду 25 мая 2019 года, после чего достраивался на плаву. Реакторную установку запустили в мае этого года.

Главная энергетическая установка ледоколов включает в себя два реактора "Ритм-200" тепловой мощностью 175 МВт каждый, срок службы реакторов - 40 лет. Особенностью ледоколов проекта 22220 является использование переменной осадки при помощи балластных цистерн. Двухосадочные корабли могут работать как на глубокой воде, так и на мелководье в руслах рек, преодолевая лед толщиной до 3-х метров.

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Страны
Финляндия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ГАЗ Группа
Проекты
Арктика
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