В Киеве заявили о планах закупить вооружение советского образца у африканских государств

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Украина нацелилась на Африку, политическое руководство страны во главе с Зеленским положило глаз на советскую военную технику, стоящую на вооружении многих африканских стран. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам украинского министра, Киев хотел бы перекупить у африканских государств вооружение советского образца. Это не только желание самой Украины, США и Евросоюз буквально подталкивают Киев к этому, хотя сделать это будет трудно. Почти все государства Африки занимают или пророссийскую или нейтральную позицию, сторонников Украины в Африке нет. США и Европа стремительно теряют свои позиции на этом континенте.

Для нас в этой ситуации сходится несколько интересов... Прощупать страны на предмет возможной покупки тех или иных вооружений из их запасов советского образца

- заявил Кулеба.

Впрочем, вероятные переговоры о поставках советского вооружения из стран Африки на Украину являются только мечтами Киева, пока же на первый план выходит снабжение ВСУ из арсеналов западных стран. После прошедшей в Брюсселе встречи министров обороны стран НАТО было принято решение направить новый пакет военной помощи от США и Европы. Основную роль в нем сыграют США, Германия и Испания. Стоит отметить, что часть вооружений уже находится на территории Украины.

Из нового пакета можно отметить поставку батареи ЗРК IRIS-T (пункт управления, мобильная РЛС и три пусковых установки) от Германии и комплексов ПВО MIM-23 Hawk в количестве 4-х установок (систем). Немцы уже отправили свою батарею на Украину, а вот испанцам только предстоит это сделать. А ЗРК Patriot Киеву опять не достались, просьбы Зеленского были проигнорированы.