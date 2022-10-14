Венгрия считает, что РФ и США могли бы встретиться на саммите G20, чтобы обсудить Украину

Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что ключ к урегулированию конфликта на Украине может быть найден только в результате переговоров между Россией и Соединенными Штатами

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правительство Венгрии считает, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден могли бы встретиться во время саммита Группы двадцати (G20) в Индонезии 15-16 ноября, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил в четверг венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, выступая в Москве на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

"Считаю, что президенты США и России могли бы использовать эту возможность для встречи в Индонезии, чтобы поговорить друг с другом", - сказал глава венгерского МИД.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан высказывал мнение о том, что ключ к урегулированию конфликта на Украине может быть найден только в результате переговоров между Россией и Соединенными Штатами.

В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия не отказывается от любых полезных международных контактов, но и не навязывает такие встречи партнерам, в том числе США. Если партнер по тем или иным соображениям не хочет встречаться, то "мы, как говорится, себя не навязываем", сказал представитель Кремля, комментируя высказывания Байдена о том, что он не намерен встречаться с российским лидером на полях саммита "Большой двадцатки" в Индонезии.

Ранее президент США заявлял, что сейчас не планирует встречаться с главой российского государства на предстоящем саммите Группы двадцати, однако считает, что это будет зависеть от того, что российский лидер захотел бы обсудить.