Fox News (США): Германия, Ангела Меркель и трагическая эволюция западноевропейского альянса

У «трамповского» посла в ФРГ Ричарда Гренелла и так была в Берлине не лучшая репутация. Он считался заносчивым американским националистом, легко оскорбляющим немцев. Видели бы немцы, как в этой статье он оскорбляет русских. Оказывается, Россия — это «зверь», которого Меркель кормит газовыми долларами. Самое смешное, что начальник Гренелла Трамп и поныне считается «пропутинским» политиком. Гренелл, рабски выполнявший даже самые глупые приказы Трампа, в этом тексте винит Россию и за Скрипалей, и за якобы вершившийся нами геноцид в Сирии. То есть за все те наши «преступления», которые Трамп якобы покрывал, если верить NYT и немецкой прессе.

Меркель и Германия сочли конец холодной войны поводом для непреходящего морального триумфа, а не стратегической победой, требующей готовности добить врага.

Ангела Меркель пробыла канцлером Германии 16 лет. В четверг она в последний раз посетит Белый дом на посту лидера страны, поскольку в сентябре она уходит в отставку.

Я присутствовал, когда президент Трамп самолично устроил ей экскурсию по своей резиденции в Белом доме в 2018 году. Я видел, как президент Трамп пытался, используя юмор и точные данные, донести до нее, насколько американцы разочарованы тем, что Германия отказывается платить, выполняя свои обязательства перед НАТО. Плюс он хотел передать ей наше разочарование тем. что Германия при этом закупает тревожные объемы газа из России.

У Меркель же всегда не выходило доходчиво объяснить, почему Германия с ее профицитом бюджета не выполняет своих финансовых обязательств по обороне НАТО. И она так и не рассказала, почему Германия игнорирует опасения Европы и продолжает кормить зверя по имени Россия (так в тексте - прим. ред.) через партнерство по газопроводу "Северный поток - 2".

Будучи послом США в Германии при администрации Трампа, я потратил немало времени, пытаясь убедить крупнейшую европейскую союзницу Америки, что некоторые ее взгляды несовместимы с ориентированным на западные ценности альянсом НАТО. Посольство США в Берлине и работники дипломатической службы из пяти консульств в Гамбурге, Дюссельдорфе, Мюнхене, Франкфурте и Лейпциге помогали координировать меры, которые США приняли в ответ на китайский и российский шпионаж. Добавьте к этому шпионажу еще и китайско-российскую кражу технологий, недобросовестные торговые сделки, прямую военную угрозу со стороны Ирана, России и Китая. Плюс посмотрите, чтобы понять, как мне пришлось трудиться, решения в сфере энергетической безопасности и обязательства НАТО.

Я уехал, озадаченный вопросом, почему же правительство Германии не разделяет точку зрения западного альянса, что ни Кремль, ни Коммунистическая партия Китая никогда не согласятся с ценностями и интересами Западной Европы. Чем больше мы на это рассчитываем, тем вероятнее, что две враждебные державы, Россия и Китай, преуспеют в дальнейшей маргинализации Запада.

В 1990 году генеральный секретарь НАТО Манфред Вёрнер (Manfred Wörner) предостерег, что Европа либо "отступит назад к прежней политике силы и дипломатии баланса сил, известной нам по прошлым векам, либо двинется вперед по дороге к новому порядку мира и свободы".

К несчастью для Германии, в окончании холодной войны она увидела непреходящий моральный триумф, а не стратегическую победу, требующую постоянной готовности добить врага. И за прошедшие с тех пор десятилетия немецкое правительство превратилось в экономическую машину, действующую по принципу "Германия превыше всего", которая удаляется от Запада, ищет лишь денежной выгоды и готова торговать с кем угодно.

Но виновата и американская политика. Наивная вера во всеобщие либеральные ценности ослепила предыдущие администрации США и позволила крупнейшей экономике Европы дрейфовать прочь от Запада. Клинтон, Буш и Обама считали, что рост числа демократий в мире неизбежен и необратим, однако же стояли в стороне, пока Германия шла к нейтралитету в швейцарском стиле.

В основе некоторых из этих проблем лежит непреходящая вера в конвергенцию (проповедовавшаяся академиком Сахаровым теория о том, сто в будущем произойдет смешение лучших качеств капитализма и социализма, опыт показал полную ошибочность этой сахаровской гипотезы - прим. ред.). Наши лидеры верили в постепенное сближение Востока и Запада - по этой возникшей после 1989 года теории, интеграция и сотрудничество рано или поздно превратят все государства в либеральные демократии и рыночные экономики. Несмотря на вторжение России в Грузию и Украину, убийства политических противников российского руководства в Англии и Германии и ее вклад в геноцид в Сирии, в Берлине, похоже, теплится надежда, что более глубокое сотрудничество с Москвой и Китаем как-то смягчит их поведение.

Относительный упадок ряда традиционных американских союзников и загнивание ООН и других коррумпированных институтов вынудили администрацию Трампа углубить сотрудничество с новыми союзниками. Отчасти поэтому в 2016 году США наладили все более тесные связи с Индией, Вьетнамом, Индонезией, ОАЭ и другими евразийскими державами.

Но правящий класс в Вашингтоне, Брюсселе и Берлине парадоксальным образом продвигает идею, что американская и глобальная безопасность только выиграют, если будут держать страны, у которых с США общие интересы, в постоянной зависимости. Чего не понимают эти деятели из неправительственных организаций, так это что укрепление независимости, политической и военной мощи союзников - это не сомнение в их ценности, а, наоборот, лучший способ обеспечить им постоянную свободу.

И американские, и европейские элиты никак не могут смириться с тем, что сегодня Китай и Россия считают Европу экономической и политической песочницей (не говоря уже о потенциальной зависимости Европы от них), а не внушительным полюсом западной мощи. Их возможности кроются в относительной разобщенности Европейского Союза - и в том, что он теряет старых членов и не приобретает новых.

После настойчивых и зачастую жестких требований президента Трампа к Европе союзники Америки по НАТО, наконец, продемонстрировали признаки обновления. Даже при том, что менее трети членов НАТО выполняют согласованное на саммите в Уэльсе в 2014 году обязательство о двухпроцентных расходах на оборону, с 2016 года коллективные траты западного альянса на оборону выросли на 140 миллиардов долларов.

И пока правительственная бюрократия, наши живущие в прошлом средства массовой информации, самопровозглашенные атлантисты и элитные университеты всячески чествуют 16-летие лидерства Меркель в Европе, альянс сдвинулся с мертвой точки. Следует напомнить, что это должен быть поистине общий западный альянс, а не просто союз ЕС и США.

Комментарии читателей:

Stuttgart333

Нынешняя Германия, даже та, что будет после Меркель (о которой по идее говорится в этой статье), озабочена только прибылью - продажей немецких товаров в Россию. Все ради евро! Свободу, что гарантирует НАТО, немцы воспринимают как должное. И считают, что она никуда не денется. Однажды они проснутся, а во двор к ним прикатил Иван на своем танке и топчет цветы.

JacquesLeBeau

В глубине души немцы до сих пор убеждены в своем превосходстве. Они смеются над США все последние полвека. О мировом господстве они больше не мечтают, но уверены, что НАТО их защитит.

Mr.NyczGuy

Я бы вот хотел, чтобы американские базы из Германии переехали в Польшу. Эти ребята знают, что такое Россия, и будут считать ее угрозой, пока та не обезлюдеет и не развалится. К тому же строить в Польше дешевле, а остальная Европа поймет, что США им не свинья-копилка.

mc1950

История повторяется. Западная Европа давно привыкла игнорировать серьезные угрозы, потому что зациклена на мелких дрязгах. Я тут читал про Османскую империю и осаду Вены в XVII веке. Европейские державы и палец о палец не ударили в защиту Австро-Венгрии - ни Испания, ни Великобритания, ни Священная Римская Империя. Отдуваться пришлось Польше и Литве. Европейские страны вертятся, как флюгер, и в трудную минуту США кинут. Трамп был прав.

Koofasa

Я тут статистику видел: оказывается, даже у Южного Судана вооруженные силы больше, чем у любой европейской страны, не считая России. Европа созрела для вторжения и порабощения, поскольку без поддержки США они беззащитны. Но мы должны помогать им ровно настолько, насколько они помогают нам - а они почти никак не помогают. Холодная война закончилась, а Меркель - старая подруга Путина по Штази. Пройдет всего ничего, и кто-нибудь сделает шаг против Европы. Как бы то ни было, кроме Великобритании там почти ни у кого нет военного опыта. А у кого был, давно умерли.

Frankdrachman

Меркель выросла в коммунистической ГДР. Вот откуда ее нравственный компас.

TA1010

Вспомните роль Германии в развязывании холодной войны. А кто устроил Первую мировую? А Вторую? И сколько при этом погибло американцев? Ваших и моих предков?

Немцы заботятся только о себе. Спросите их, и они вам тут же скажут, кто самый умный и лучший.

А у нас вот Байден.

Плюс Меркель, считай, единолично повинна в исламизации Германии и Европы.

Ричард Гренелл - бывший посол США в Германии при президенте Трампе

Ричард Гренелл (Richard Grenell)