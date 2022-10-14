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ТАСС

Лавров заявил, что Россия не будет бегать за Западом для диалога по Украине

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ добавил, что серьезных предложений по соответствующему диалогу не поступало

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Москва не будет бегать за Западом для контактов по Украине, серьезных предложений по соответствующему диалогу не поступало. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии "Известиям", размещенном в четверг в их Telegram-канале.

"К нам никто [на Западе] с серьезными предложениями не обращался, бегать за ними мы не собираемся ", - указал глава российского дипведомства.

По словам Лаврова, вопросы о таких контактах появляются в тот момент, когда на Западе заявляют, что они не будут с Россией разговаривать и что с ней должен разговаривать президент Украины Владимир Зеленский, но в тот момент, когда "сочтет, что он готов" и "на поле боя получил достаточные преимущества, чтобы у него переговорная позиция была посильнее".

"Мы уже откликнулись на предложение о переговорах в начале специальной военной операции. В конце марта в Стамбуле был достигнут результат на основе предложений украинской стороны, которые мы приняли, а потом, видимо, Киеву сказали: рановато ты решил, господин Зеленский, что у тебя уже хорошие переговорные позиции, будем продолжать битву на поле боя, как сказал [Жозеп] Боррель, главный дипломат Евросоюза. Те же идеи постоянно озвучивают Лондон, Берлин, Вашингтон. Так что вот в чем заключается ситуация с переговорами. Мы ни за кем бегать не будем. Если будут конкретные серьезные предложения, мы готовы их рассмотреть. Не более того. На данном этапе так", - резюмировал министр.

Лавров добавил, что Москва не будет подсказывать Вашингтону, как начать диалог с Россией. Отвечая на вопрос о том, что может послужить сигналом к диалогу со стороны Вашингтона, Лавров указал: "Понятия не имею. "Я понятия не имею, у Вашингтона семь пятниц на неделе, почти столько же, сколько у [президента Украины Владимира] Зеленского, - сказал он, отвечая на вопрос о том, что может послужить сигналом к диалогу со стороны США. - Еще раз скажу, я не буду гадать, мы не будем им какие-то подсказки делать. Я не знаю, что может послужить серьезным сигналом, но когда какой-то сигнал поступит, мы будем готовы его рассмотреть и тогда решим, серьезный он или несерьезный". 

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