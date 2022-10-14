В Минобороны Британии заявили об отсутствии риска истощения запасов вооружений для Украины

Глава ведомства Бен Уоллес добавил, что западные страны готовы продолжать оказывать помощь Украине в нынешних объемах на протяжении нескольких лет

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Истощение запасов вооружений, поставляемых на Украину, не грозит западным странам, оружейные компании имеют возможность нарастить производство. Об этом в четверг заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью телеканалу Sky News.

"Такого риска нет <...>, - сказал он по прибытии на встречу глав оборонных ведомств государств - членов НАТО в Брюсселе. - У нас есть возможности ремонтировать и производить оружие, поддерживать цепочки поставок". Уоллес добавил, что западные страны готовы продолжать оказывать помощь Украине в нынешних объемах на протяжении нескольких лет.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.