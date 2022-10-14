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Военное обозрение

Нет возможности модернизировать всё: Пентагон намерен сократить количество тактических радиостанций в войсках

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Источник изображения: topwar.ru

В ходе модернизации своих сил связи до 2030 года Пентагон рассматривает вопрос сокращения количества одноканальных наземных и бортовых радиосистем семейства SINCGARS в армии. Об этом пишет издание National Defense со ссылкой на ИТ-директора одного из подразделений ВС США Раджа Айера.

Со слов военного, служба пытается найти оптимальный вариант, чтобы уложиться в бюджет, выделенный на модернизацию средств связи и, в то же время, не создать дефицит радиостанций в войсках. Он отметил, что на сегодняшний день в качестве тактических радиостанций используются сотни тысяч устаревших и слабозащищенных моделей из семейства SINCGARS.

В армии слишком много радиостанций. При этом поскольку мы живем в условиях конфликта, мы должны убедиться, что наши коммуникации защищены

- заявил Айер во время ежегодной конференции Ассоциации армии США в Вашингтоне.

В свою очередь, как пишет издание, Айер отметил, что на данный момент невозможно обновить все радиостанции до уровня шифрования, требуемого АНБ.

Модернизация имеющегося оборудования до необходимого уровня шифрования - это большие деньги. Когда вы смотрите на количество радиостанций, использующихся в нашей армии, то становится очевидным, что их модернизация потребует гораздо больше времени и денег. В итоге, процесс может затянуться до 2035-2040 годов, а не до 2030-го, как прописано в контракте

- добавил военный.

National Defense напоминает, что в этом году Пентагон заключил контракты с компаниями L3Harris и Thales на сумму в 6 миллиардов долларов на программу модернизации радиосвязи Combat Net до 2030 года.

Как пишет издание, специалисты в ВС США сейчас тщательно изучают, в каких системах еще можно использовать слабозащищенную связь, а какие нуждаются в улучшенном шифровании.

По словам Айера, служба стремится адаптировать свои потребности в связи к каждому потенциальному театру боевых действий, отказавшись от принципа «один тип подходит всем».

Кроме того, он добавил, что наряду с тактическими радиостанциями служба сокращает и количество своих центров обработки данных. Первоначальная стратегия цифровой трансформации армии предусматривала ликвидацию шести из 12 центров обработки данных, но Айер заявил, что он добавил в список еще один. В свою очередь оставшиеся пять будут связаны в одно коммерческое облако уже в 2023 году.

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Страны
США
Компании
Thales
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