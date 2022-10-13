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ТАСС

В США оценили общий объем военной помощи Киеву с момента начала СВО в $16,8 млрд

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин также заявил, что последние ракетные удары ВС РФ по объектам на Украине еще больше укрепили готовность стран Запада оказывать дальнейшую помощь Киеву

БРЮССЕЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Общий объем американской военной помощи Киеву с момента начала российской спецоперации достиг $16,8 млрд. Об этом заявил в среду министр обороны США Ллойд Остин на открытии в Брюсселе заседания созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву.

"Я рад сообщить, что под руководством президента [Джо] Байдена объем помощи Украине в сфере безопасности со стороны США <...> к настоящему моменту достиг $16,8 млрд, и я очень благодарен нашим уважаемым союзникам и партнерам, которые продолжают предоставлять свои собственные пакеты помощи", - сказал он.

Остин также утверждал, что последние ракетные удары ВС РФ по объектам на Украине еще больше укрепили готовность стран Запада оказывать дальнейшую помощь Киеву. "Наша решимость и прочность нашей позиции только укрепились", - заявил глава Пентагона.

"Эта контактная группа остается единой и полной решимости. Мы продолжим усиливать оборонные возможности Украины применительно к сегодняшним срочным потребностям, а также в долгосрочной перспективе", - добавил Остин.

Вашингтон нарастил инвестиции в военно-промышленное производство для того, чтобы продолжить предоставлять помощь Украине, заявил Остин.

"Мы увеличили инвестиции в военно-промышленную базу, чтобы ответить на оборонные запроса Киева, а также на свои собственные", - сказал он. Остин добавил, что США и их союзники по ЕС и НАТО настроены оказывать Украине еще большую помощь после ударов по ее территории.

"Мы будем производить и поставлять эту высокоэффективную помощь на протяжении следующих месяцев и годов в определенных случаях", - отметил глава оборонного ведомства, напомнив, что две недели назад США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $1,1 млрд, в который входят "18 дополнительных реактивных систем залпового огня HIMARS, сотни транспортных средств, десятки радаров, системы защиты от беспилотных летательных аппаратов и многое другое".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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