В США оценили общий объем военной помощи Киеву с момента начала СВО в $16,8 млрд

Глава Пентагона Ллойд Остин также заявил, что последние ракетные удары ВС РФ по объектам на Украине еще больше укрепили готовность стран Запада оказывать дальнейшую помощь Киеву

БРЮССЕЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Общий объем американской военной помощи Киеву с момента начала российской спецоперации достиг $16,8 млрд. Об этом заявил в среду министр обороны США Ллойд Остин на открытии в Брюсселе заседания созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву.

"Я рад сообщить, что под руководством президента [Джо] Байдена объем помощи Украине в сфере безопасности со стороны США <...> к настоящему моменту достиг $16,8 млрд, и я очень благодарен нашим уважаемым союзникам и партнерам, которые продолжают предоставлять свои собственные пакеты помощи", - сказал он.

Остин также утверждал, что последние ракетные удары ВС РФ по объектам на Украине еще больше укрепили готовность стран Запада оказывать дальнейшую помощь Киеву. "Наша решимость и прочность нашей позиции только укрепились", - заявил глава Пентагона.

"Эта контактная группа остается единой и полной решимости. Мы продолжим усиливать оборонные возможности Украины применительно к сегодняшним срочным потребностям, а также в долгосрочной перспективе", - добавил Остин.

Вашингтон нарастил инвестиции в военно-промышленное производство для того, чтобы продолжить предоставлять помощь Украине, заявил Остин.

"Мы увеличили инвестиции в военно-промышленную базу, чтобы ответить на оборонные запроса Киева, а также на свои собственные", - сказал он. Остин добавил, что США и их союзники по ЕС и НАТО настроены оказывать Украине еще большую помощь после ударов по ее территории.

"Мы будем производить и поставлять эту высокоэффективную помощь на протяжении следующих месяцев и годов в определенных случаях", - отметил глава оборонного ведомства, напомнив, что две недели назад США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $1,1 млрд, в который входят "18 дополнительных реактивных систем залпового огня HIMARS, сотни транспортных средств, десятки радаров, системы защиты от беспилотных летательных аппаратов и многое другое".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.