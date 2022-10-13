США в большой беде. У Путина есть преимущество в тактическом ядерном оружии

США в отличие от России не обладают надежными средствами для нанесения ядерного удара малой мощности, пишет American Thinker. Отсутствие паритета в области сдерживания может привести к глобальному взаимному уничтожению, предупреждает автор статьи.

Джон Смит (John Smith)

Если говорить просто, то в нынешнем противостоянии из-за украинской территории Путин имеет преимущество в плане ядерных угроз. Продолжающаяся политика балансирования на грани конфликта продемонстрировала серьезное недопонимание угроз, которыми обмениваются Байден и Путин, некоторыми аналитиками и большинством СМИ, поскольку они пытаются переместить их на почву холодной войны.

Проблема в том, что в области сдерживания США уже не обладают надежными средствами для нанесения ответного ядерного удара малой мощности, в то время как у России такие средства есть (если она поддерживает их на должном уровне). Давайте проанализируем один обойденный вниманием аспект поспешного сокращения американских ядерных сил в 90-е годы.

Важное замечание. После того, как власти провели обыски в Мар-а-Лаго, а министерство юстиции заявило, что там были найдены "ядерные документы", я должен поблагодарить Обаму, так как он предоставил некоторые цифры, используемые мною в этой статье. Я говорю это с сарказмом, так как целые поколения американцев и наших союзников приносили большие жертвы, пытаясь определить размеры ядерных арсеналов России и Китая, и сохранить эту информацию в тайне. А Обама раскрыл ее всем, что почти равноценно измене.

Вдобавок ко всему, Обама смыл в унитаз израильскую политику двойственности в отношении своего ядерного оружия. Это был жалкий поступок, имеющий целью заключить сделку с Ираном.

В начале 90-х годов, когда распался Советский Союз, Соединенные Штаты вывели из боевого состава свое тактическое ядерное оружие наземного базирования. По сути дела, они лишили себя всех средств, способных предотвратить ядерную эскалацию с ее выходом за пределы оперативного театра. У нас в арсенале больше нет тактического ядерного оружия, которое было предназначено не для разрушения городов, а для нанесения ударов по находящимся на марше крупным советским воинским формированиям, готовым вступить в бой с войсками НАТО. Мощность таких тактических ядерных боеприпасов была в сотни раз меньше, чем у сброшенной на Хиросиму атомной бомбы.

Тот, кто полагает, что Байден в ответ на применение Россией ядерного оружия приведет в действие наш собственный ядерный арсенал, либо несведущ, либо хочет подписать себе смертный приговор. Дело в том, что для нанесения ответного удара мы можем использовать только боезаряды большой мощности, а это приведет к разрушениям глобального масштаба.

В американском и советском арсеналах были ядерные боеприпасы для ствольной артиллерии, неуправляемые реактивные снаряды и оперативно-тактические баллистические ракеты. Например, мощность 155-мм артиллерийского снаряда с ядерной боевой частью составляла 0,072 килотонны. Но, согласно справочнику Jane’s, она была ближе к 0,1 килотонны, что соответствует 100 тоннам тротила.

Для сравнения: когда на заводе PEPCON в Хендерсоне, штат Невада, произошел взрыв ракетного топлива, его мощность составила 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. Это в три раза больше, чем мощность 155-мм артиллерийского снаряда с ядерной боевой частью. В зависимости от обстановки, нам потребовалось бы несколько артиллерийских подразделений с таким вооружением, чтобы замедлить или остановить прорыв войск Варшавского договора.

Следующей по мощности была американская тактическая баллистическая ракета "Лэнс". Ее мощность составляла 1 килотонну в тротиловом эквиваленте. И наконец, у нас была баллистическая ракета средней дальности мобильного базирования "Першинг-2" с варьируемой мощностью от 5 до 80 килотонн. Несмотря на значительные успехи в разработке боезарядов, мы предвидели проблемы с оружием большой мощности, которое вряд ли могло предотвратить эскалацию за пределами зоны военных действий. Поэтому мощность боезарядов более поздних версий "Лэнса" и "Першинга" мы не увеличивали, а уменьшали.

Будучи хорошими парнями, американцы решили, что, если избавиться от тактического ядерного оружия, это принесет мирные дивиденды. Но у нас также было понимание того, что применяемое в критические моменты ударное высокоточное оружие может заменить или дополнить ядерное оружие малой мощности, и при этом не понадобится вся эта инфраструктура, боевая подготовка и учения. Спросите любого старого артиллериста о проверках техники безопасности при обращении с ядерным оружием. Тогда любое незначительное нарушение могло погубить всю карьеру. Артиллеристы в то время говорили: обычный высокоточный боеприпас в неядерном снаряжении – это то, что надо, а другого нам не надо, спасибо.

Конечно, русские не ответили нам взаимностью. Да и зачем им было это делать? Огромные размеры и просторы России буквально требуют наличия тактического ядерного оружия для прикрытия столь значительной территории, особенно на Дальнем Востоке страны. Россия вынуждена поддерживать политические и экономические отношения с Китаем, но если произойдет конфликт, то ее военная доктрина предусматривает применение тактического ядерного оружия в региональном конфликте на Дальнем Востоке с намного более многочисленной китайской армией. Я подозреваю, что кремлевское руководство считает свой ядерный арсенал исключительно важным.

Я не ратую за модернизацию и повторное принятие на вооружение тактического ядерного оружия наземного базирования. Только люди из Национального управления по ядерной безопасности знают, каково состояние этих снарядов, ядерных боеприпасов и арсеналов. Но они ничего не говорят. Быстро это не сделаешь, так как надо подготовить людей, дать им навыки, знания и опыт, которые исчезли несколько десятилетий тому назад. Но у нас остались боеприпасы малой мощности. Это авиабомба свободного падения В-61. Ее мощность составляет от 0,3 до 50 килотонн, и недавно были обновлены и проверены ее неядерные комплектующие. Но захочет ли администрация, чтобы самолеты В-1 и В-2 с ядерным оружием на борту летали хотя бы над украинскими территориями? Не отвечайте на этот вопрос.

Итак, проблема не в том, применит или нет Путин ядерное оружие. Вопрос в том, как отреагирует Байден, если от него потребуют ядерного ответа на российский удар с применением тактического ядерного оружия. Невежественные СМИ тоже аплодируют этой чуши. Репортер Марта Раддац (Martha Raddatz) побывала на борту подводной лодки "Мэн" с баллистическими ракетами и буквально показала кукиш российскому президенту, как будто стратегические "Трайденты" с этой субмарины являются эффективным средством сдерживания Путина, чьи тактические ракеты в сравнении с ними подобны рождественским хлопушкам.

Если Байден и наше военное командование думают так же, как Раддац, то все мы в большой беде.

Вот почему я молюсь за то, чтобы холодные головы взяли верх и рассмотрели все возможные варианты действий, особенно неядерные. Если США хотят и дальше участвовать в этом конфликте (а это большое "если", и я этого тоже не хочу), стоит как минимум подумать об альтернативной стратегии Майка Помпео. Но если Байден, американские левые и средства массовой информации будут и дальше следовать этим курсом, мы очень скоро снова увидим Раддац на борту подводной лодки "Мэн", где она нажмет почетную красную кнопку и отправит ракету "Трайдент" с ее 475 килотоннами в сторону Путина. А потом терять уже будет нечего.