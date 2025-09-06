Стратегические уловки Пентагона



В обозримом будущем на смену подлодкам типа "Огайо" придут стратегические ракетоносцы нового поколения.

Источник: Фото Reuters В обозримом будущем на смену подлодкам типа "Огайо" придут стратегические ракетоносцы нового поколения.Источник: Фото Reuters

Америка не сокращает, а наращивает свои ядерные вооружения

5 февраля 2018 года завершается срок выхода стратегических ядерных сил (СЯС) Вооруженных сил РФ и стратегических наступательных сил (СНС) США на заявленные уровни сокращения стратегических наступательных вооружений (СНВ), согласно Договору между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Договор о СНВ). Договор остается в силе еще в течение трех лет, если не будет заменен ранее этого срока последующим соглашением о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

В связи с этим заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил: "Приближается контрольный срок выполнения ДСНВ - 5 февраля 2018 года. Этот договор служит нам хорошую службу, это один из краеугольных камней международной системы безопасности.

В принципе выполнение этого документа идет неплохо, но есть технические вопросы, которые требуют постоянного внимания. Кроме того, заслуживает внимания вопрос обсуждения перспектив продления срока действия договора, что нельзя оставлять без внимания.

Мы предложили американской стороне обсудить эту тему и рассчитываем на ее отклик". Вполне резонным является вопрос, причем здесь проблемы международной безопасности - нам бы обеспечить прежде всего интересы национальной безопасности Российской Федерациии, особенно в рамках реализации Договора о СНВ и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор о РСМД).

Безусловно, можно начать переговоры на предмет пролонгации Договора о СНВ или заключения нового соглашения. Однако прежде всего необходимо провести системный анализ выполнения Договора о СНВ, Протокола и Приложений, а заодно и Договора о РСМД на предмет их соответствия интересам национальной безопасности России.

Вполне резонным является вопрос: почему основные положения Договора о СНВ обеспечили формирование в СНС США значительного возвратного потенциала по ракетам, шахтам, ПЛАРБ и ядерным боеголовкам? Более того, содержание большинства статей Договора о СНВ не имеет ликвидационной направленности, как это имеет место в Договоре о РСМД. В связи с этим проведенные в СНС США сокращения и ограничения СНВ не являются необратимыми. Поэтому в СНС США не проведено реального сокращения и ликвидации стратегических наступательных вооружений, что обеспечивает наращивание их боевых возможностей при осложнении военно-политической и стратегической обстановки в мире.

Данный вывод подтверждается следующими аргументами, отражающими личную позицию автора с учетом значительного опыта войсковой и оперативной службы в Стратегических ядерных силах ВС РФ. При этом необходимые для анализа данные по боевому составу СНС США творчески заимствованы из трудов А. Антонова, А. Арбатова, В. Дворкина, В. Есина, В. Козина, Э. Вульф, Г. Кристенсена и др.

БУМАЖНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ АМЕРИКАНСКИХ СНВ

Перспективный состав СНС США заявлен в ядерной стратегии США от 2010 года. Представляется возможным подвести предварительные итоги выполнения американцами своих договорных обязательств (таблица 1).

По результатам анализа открытых информационных материалов состояние СНС США характеризуется следующим.

В силах МБР сохраняются все 450 межконтинентальных баллистических ракет "Минитмен-3" и шахтных пусковых установок, заявленных на 5 февраля 2011 года. Важно подчеркнуть, что американская сторона до вступления Договора о СНВ в силу успела выполнить основные мероприятия по модернизации ракетного комплекса "Минитмен-3" с продлением срока эксплуатации. Однако выход на заявленные уровни сил МБР проведен за счет снятия их с боевого дежурства и вывода из эксплуатации. Возможно, при подготовке Договора о СНВ российские чиновники подумали, что американцы кинутся ликвидировать модернизированные ракеты. Ни одна шахта и ракета из этого боевого состава не ликвидирована. Приходилось слышать от американцев: "Мы ничего не будем уничтожать". Часть МБР "Минитмен-3" извлечены из шахтных пусковых установок, разобраны на ступени, поставлены на хранение. Остальные несут боевое дежурство с моноблочными головными частями, платформы которых обеспечивают оперативное наращивание количества боеголовок до трех.

Ведутся исследования о возможности и целесообразности продления эксплуатационного ресурса модернизированного ракетного комплекса "Минитмен-3". Одновременно в рамках проекта "Средство стратегического сдерживания наземного базирования" (Ground Based Strategic Deterrent) разрабатывается ракетный комплекс "гибридной конструкции" на основе МБР "Минитмен-3" с оснащением ее новыми ракетными двигателями, системами наведения, боеголовками с использованием существующих пусковых установок, систем управления и контроля.

В боевом составе ВМС США находится 14 ПЛАРБ типа "Огайо", боеготовы 12 ПЛАРБ (по 20 БРПЛ "Трайдент-2", всего 240 ПУ БРПЛ), из них шесть – постоянно на боевом патрулировании. Важно отметить, что в ВМС США и не думали приступать к ликвидации двух ПЛАРБ типа "Огайо", как это определено в ядерной стратегии. Переоборудование четырех пусковых шахт на каждой из 14 ПЛАРБ типа "Огайо" в состояние "невозможности проведения пуска БРПЛ" проведено формально, что обеспечивает их восстановление в боевую готовность с загрузкой ракет, которые находятся на военно-морской базе. Процедуры переоборудования этих шахт с российской стороной не согласованы, а наши претензии традиционно остались без внимания. Кстати, уместно напомнить, что в Договор о СНВ-2 (не вступил в силу) американские эксперты добились включения статьи о заливке на треть объема пустых шахт тяжелых МБР Р-36М2 бетоном.

В настоящее время в ВМС США реализуется комплекс программ по продлению срока службы ПЛАРБ типа "Огайо" с 30 до 44 лет и увеличению эксплуатационного ресурса ракетного комплекса "Трайдент-2" как минимум до 2042 года. Одновременно по программе "Саксессор" разрабатывается новая ПЛАРБ с 16 пусковыми установками БРПЛ "Трайдент-2". При этом в нарушение Договора о СНВ осуществляется тесное военно-техническое сотрудничество с Великобританией, также разрабатывающей ПЛАРБ нового поколения по программе "Саксессор". Ракетный отсек CMC (Common Missile Compartment) в интересах ВМС США и Великобритании создает корпорация "Дженерал Дайнэмикс". В его состав может входить до четырех секций по четыре пусковые установки БРПЛ. Закладка головного корпуса в серии из 12 единиц на верфи корпорации ожидается в 2021 году. Кроме закупок и модернизации существующих БРПЛ "Трайдент-2" создается научно-технический задел в интересах разработки перспективной БРПЛ с возможным принятием ее на вооружение после 2028 года.

В стратегической бомбардировочной авиации с целью устранения недостатков, выявленных в ходе военных конфликтов, проводится модернизация бомбардировщиков, стоящих на вооружении. С целью повышения боевых возможностей бомбардировщиков В-52Н предусматривается их оснащение перспективными системами высокоточного оружия (ВТО) для действий вне зоны досягаемости активных средств ПВО противника. Самолеты В-1В переведены якобы в неядерный статус и рассматриваются

командованием ВВС в качестве основных бомбардировщиков для действий с обычными средствами поражения для нанесения ударов с больших расстояний в зонах действия системы ПВО противника. Эти бомбардировщики в очередной раз заявлены в качестве носителей обычных средств поражения, при этом сохранены технические возможности по обратному переоборудованию их для выполнения ядерных задач. Это подтверждается результатами российских инспекций и отражено в фактологических отчетах. Претензии российской стороны американской стороной традиционно во внимание не принимаются. Самолеты В-2А сохранили возможности по скрытному преодолению системы ПВО противника и поражения его стратегических и критически важных объектов обычными и ядерными средствами поражения. В результате оснащения этих самолетов активной фазированной решеткой повышены их боевые возможности по поиску и поражению мобильных ракетных комплексов МБР.

Модернизация стратегических бомбардировщиков позволяет сохранить их в боевом составе до 2030–2040 годов. Вместе с тем ведется разработка перспективного ударного бомбардировщика LRS-B (Long Range Strike Bomber) вместо выводимых из эксплуатации стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1В.

Из таблицы 1 видна очевидная глупость: правило засчета "один стратегический бомбардировщик – один ядерный боезаряд". Резонным является вопрос, как это правило засчета учитывается при разработке планов строительства и развития российских Воздушно-космических сил (ВКС), планов боевого применения ВКС, при формировании Государственной программы вооружения и планов гособоронзаказа (ГОЗ) и их финансово-экономическом обосновании?

ТРИАДА НОВЫХ БОЕВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Важно подчеркнуть, что военно-политическое руководство (ВПР) США продолжает создание новой стратегической триады новых боевых возможностей. В состав ударных средств включаются стратегическое ядерное (СЯО) и стратегическое неядерное оружие (СНЯО). При этом основу СНЯО составляет гиперзвуковое оружие, применяемое в рамках оперативно-стратегической концепции "Глобальный удар".

Кроме того, согласно программе развертывания системы ЕвроПРО, в Румынии приведен в готовность наземный противоракетный комплекс (ПРК) "Стандарт-3" мод. 1Б. К 2018 году аналогичный ПРК с усовершенствованной противоракетой "Стандарт-3" будет развернут в Польше. На ВМБ Рота (Испания) ведутся работы по оборудованию инфраструктуры для размещения кораблей ВМС США, оснащенных морскими противоракетными комплексами "Стандарт-3" и системой управления "Иджис". Сами корабли, оснащенные этой системой, уже находятся на ВМБ. При этом угрозу объектам СЯС ВС РФ представляет трансформация этих противоракет в ракеты средней дальности при условии доработки установок вертикального пуска (УВП) Мк41, программного обеспечения и системы боевого управления.

В связи с этим президент РФ Владимир Путин отметил: "Пусковые установки, развернутые в Румынии, могут быть легко переоборудованы для размещения ракет средней и малой дальности. Это явное нарушение Договора о РСМД. Причем переоборудование проводится в очень короткие сроки, и для нас с вами это действительно будет незаметно, что там происходит. Мы даже не сможем это контролировать". По расчетам специалистов, не представляет серьезных технических проблем оснащение этих противоракетных комплексов крылатыми ракетами типа "Томахок" бл. IV, а это серьезная угроза для СЯС ВС РФ.

Кроме того, США имеют ядерных союзников: Великобританию и Францию, привлекаемых к разработке оперативного плана применения СНС США. В результате американская сторона сокращает ядерные боезаряды до уровня 1550 боезарядов и ниже, поскольку перечень объектов вероятных противников и состав ядерных средств для их поражения ежегодно уточняется в ходе совместного ядерного планирования в Объединенном стратегическом командовании (ОСК) ВС США. При этом часть объектов вероятных противников назначается для поражения стратегическими ядерными силами союзников в ходе элементарных операций, связанных с переприцеливанием их БРПЛ.

Существуют и ядерные силы НАТО, имеющие на вооружении тактическое ядерное оружие (ТЯО). Следует отметить, что США, размещая ТЯО (150–200 авиабомб типа В61) на территории ряда стран – участников блока НАТО, грубо нарушают первую статью Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Ведут разработку модернизированной авиабомбы типа В61-12, которой будут оснащаться перспективные истребители-бомбардировщики F-35 и самолеты стратегической бомбардировочной авиации США. Для базирования самолетов тактической авиации – носителей ядерного оружия и самолетов-заправщиков, подготовлены авиабазы Зокняй (Литва), Лиелеварде (Латвия) и Эмари (Эстония), организовано их освоение в ходе учений и боевое дежурство.

В связи с этим президент РФ Владимир Путин заявил: "Наше тактическое ядерное оружие не носит в отношении США стратегического характера, оно не достигает их территории, а тактическое ядерное оружие США в Европе будет достигать наших территорий. И в этом смысле оно для нас носит стратегический характер и представляет для нас большую угрозу".

Как уже отмечалось, тексты Договора о СНВ, Протокола и Приложений к нему содержат значительное количество односторонних статей, обеспечивающих получение американцами информации о состоянии, дислокации, формах и способах боевого применения, основных направлениях развития российских ПГРК и результатах их испытаний. Все это используется при тестировании элементов системы противоракетной обороны и в интересах применения гиперзвукового оружия в рамках оперативно-стратегической концепции "Глобальный удар".

Таково состояние стратегических наступательных сил США и основные направления их строительства и развития в рамках Договора о СНВ.

НАРАЩИВАНИЕ БОЕВОГО СОСТАВА СНС США

Результаты оценки возможности наращивания боевого состава СНС США приведены в таблице 2. Оценки обеспеченности носителей ядерными боезарядами приведены с учетом их наличия и ограниченных технических возможностей по воспроизводству на объектах ядерного оружейного комплекса (ЯОК) США. На каждой ПЛАРБ предусматривается дозагрузка ракетных отсеков до четырех БРПЛ. Учтена потенциальная возможность оснащения части БРПЛ "Трайдент-2" двенадцатью боеголовками, что обеспечивается конструкцией двухъярусной платформы головной части и результатами летных испытаний. 52 стратегических бомбардировщика В-1В могут быть переоборудованы для решения ядерных задач, бомбардировщики В-2А и В-1В могут быть оснащены крылатыми ракетами и авиабомбами по штатной схеме. Стратегические бомбардировщики В-52Н комплектуются крылатыми ракетами воздушного базирования типа АGМ-86 в ядерном оснащении, которые имеются в ограниченном количестве (до 750 единиц). Планируются и другие мероприятия по наращиванию боевого состава СНС США, которые ввиду закрытости информации в статье не приводятся.

По расчетам американских специалистов, сроки наращивания боевого состава стратегических наступательных сил США по варианту максимальной комплектации платформ ГЧ составят до 30 суток. При этом потребуется серьезная подготовка и напряженная работа сил и средств ядерно-технического обеспечения, представителей американского ВПК по комплектованию требуемого количества боезарядов и их воспроизводству, обеспечению безопасности ядерного оружия. Средняя продолжительность технологического цикла переоснащения одной ракеты (с учетом времени транспортировки ГЧ) составит около 12 часов. На каждой ракетной базе на данную комплектацию платформ головных частей могут переводиться до четырех ракет при условии предварительной подачи на ракетные базы необходимого количества боеголовок.

Кроме того, необходимо суммировать ракетно-ядерный потенциал Великобритания, Франции, тактических ядерных сил НАТО – это порядка 180–200 авиабомб (АвБ). Кроме того, ВМС Великобритании располагают многоцелевыми подводными лодками типа "Эстьют", имеющими на вооружении КРМБ "Томахок", вид снаряжения которых неизвестен. Важно всегда помнить и приграничного стратегического партнера – КНР, и его растущий ядерный потенциал, который и не думает подключаться к договорным процессам по сокращению СНВ. Серьезной угрозой военной безопасности России и дестабилизирующим фактором обстановки является наличие в боевом составе ВМС США четырех ПЛАРК типа "Огайо", переоборудованных под КРМБ "Томахок" бл. IV в неядерном оснащении (до 154 на каждой лодке). При этом модернизация крылатых ракет "Томахок" бл. IV обеспечила им возможность барражирования в интересах поиска и последующего поражения ПГРК. Не исключена возможность их скрытного переоснащения на ядерные боезаряды.

Таким образом, в результате наращивания боевого состав СНС США включает 7134 боезарядов, то есть примерно столько же, сколько заявлено в исходном боевом составе на дату вступления Договора о СНВ в силу. В связи с этим вполне резонным является вопрос: где они, реальные сокращения, ограничения и ликвидация американских СНВ, ракетно-ядерный баланс и стратегический паритет, а также равенство боевых возможностей сторон и критерии их оценок, о которых твердят российские чиновники, "мудрецы" разоруженческого толка и различные эксперты в области СЯС? Его нет, и поэтому Владимир Владимирович Путин заявил, что "имеет место раскачка международной системы безопасности, начало новой гонки вооружений".

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Важно подчеркнуть, что положения Договора о СНВ не препятствуют выполнению планов строительства и развития СЯС ВС РФ, которые были бы реализованы и при отсутствии Договора о СНВ. В то же время содержание многих статей Договора о СНВ и его Приложений в части, касающейся подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" имеет односторонний и ущербный характер. Более того, эти статьи переписаны со "старого" Договора СНВ-1 и Договора о РСМД.

Американская сторона выход на заявленные уровни сокращения СНВ осуществляет за счет вывода из эксплуатации части МБР и БРПЛ и перевода их в режим хранения, уменьшения количества боеголовок с сохранением платформ разведения головных частей, ликвидации части стратегических бомбардировщиков выпуска 60-х годов. Реализуется комплекс программ по модернизации СНВ с попутным уничтожением ракетно-авиационного металлолома и развалившихся шахт.

Необходимо отметить, что содержание большинства статей договорных документов не предусматривает необратимых сокращений американских СНВ. Так, возникает вопрос: почему российская сторона согласилась на требование американцев о засчете ликвидации всей МБР и БРПЛ по факту ликвидации только первой ступени? Куда деваются вторая и третья ступени ракет, в Договоре не определено, реально они хранятся в качестве возвратного потенциала по ракетам.

Другой яркий пример. Почему российская сторона не настояла о включении в текст Договора о СНВ ключевого пункта 5б) статьи III "старого" Договора о СНВ-1: "Уменьшение количества боезарядов, которое числится за МБР "Минитмен-3", осуществляется с соблюдением следующего: iii) платформа боеголовок каждой МБР "Минитмен-3", за которой числится уменьшенное количество боезарядов, уничтожается и заменяется новой платформой боеголовок". При всестороннем обосновании данной процедуры и обеспечении жесточайшего контроля за ликвидацией платформ головных частей американцы лишались возможности создания ядерного возвратного потенциала по боезарядам. Все 450 МБР "Минитмен-3" имели бы платформы для одной боеголовки. Таким образом, данная статья могла бы повлиять на формирование сил МБР. Остальные статьи Договора о СНВ носили бы второстепенный характер.

В заключение предлагается следующее. Нельзя исключать, что очередная кнопка "Перезагрузки" все же появится. В рамках подготовки к переговорам о продлении срока действия Договора о СНВ необходимо (это будет впервые) провести системный анализ содержания всего комплекса договорных документов на предмет их соответствия интересам обеспечения национальной безопасности России. Особое внимание уделить изучению и независимой экспертизе содержания фактологических отчетов, которые разрабатываются по результатам российских инспекций (18 инспекций в год), и которые имеют якобы конфиденциальный характер.

Важным и своевременным является проведение полномасштабной проверки и изучения действующей в России системы подготовки, организации и контроля реализации договоров в области стратегических наступательных вооружений. Выяснить роль и место органов государственного и военного управления России, принимающих участие в их разработке и имеющих отношение к обеспечению их реализации, а также эффективность их взаимодействия. Изучить существующие требования, принципы подбора и уровень подготовки российских экспертов для ведения переговоров и работы в двусторонних комиссиях и российских инспекциях. Должно быть исключено назначение в их состав различного рода практикантов, соискателей, лиц, решающих попутные задачи и "мудрецов" разоруженческого толка из научно-исследовательских организаций РАН. В их составе должны быть люди, способные профессионально, бескомпромиссно и наступательно отстаивать интересы России. Обеспечить их системную подготовку на базе структурных подразделений МИД РФ.

По результатам проверки подготовить выводы и предложения по коренному улучшению системы подготовки и контроля реализации Договоров по сокращению и ликвидации стратегических наступательных вооружений.

Мидыхат Петрович Вильданов – генерал-майор, доцент, кандидат военных наук, заслуженный военный специалист РФ, преподаватель Военной академии Генерального штаба ВС РФ.