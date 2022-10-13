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Военное обозрение

Опытный железнодорожник: Чтобы парализовать движение по путям, нужно уничтожать локомотивные депо УкрЖД

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Источник изображения: topwar.ru

Серия ударов ВС РФ по критически важным объектам инфраструктуры на территории Украины, произведенных за последние несколько дней, оказались довольно эффективны. Более всего пострадала энергетическая система. Но это слабо отразилось на военной логистике, прежде всего железнодорожной. А ведь именно по рельсам на Украину идет почти вся военная помощь Запада.

Ранее уже сообщалось о предложении генерала в отставке ФСБ Александра Михайлова по уничтожению пунктов замены колесных пар грузовых поездов на Украине, что должно парализовать перевозки с западной границы, где и производится перегруз военных поставок из Европы.

Бывший сотрудник РЖД, двенадцать лет проработавший в системе и имеющий профильное образование, предлагает более кардинальное решение. Его экспертное мнение публикует в своем Телеграм-канале военкор Александр Коц.

Хочу сказать следующее. Нужно уничтожать не само верхнее строение пути, вопрос восстановления — это максимум сутки при самых страшных сценариях

— делает заключение опытный железнодорожник.

По его мнению, удары следует наносить по локомотивным депо, где происходит ремонт вагонов и локомотивов. Другой целью должны стать путевые машинные станции (ПМС), которые занимаются восстановлением железнодорожного полотна. Обнаружить их легко — такие находятся на любой узловой станции.

Такой ущерб «Украинские железные дороги» не смогут восстановить в принципе. Здесь работает тот же аргумент, который привел бывший генерал ФСБ, только в более глобальном масштабе. Из-за разницы в ширине рельсовых пролетов западные локомотивы и колесные пары для украинских вагонов не подойдут. А достать запчасти советского образца Киев не сможет — своего производства на Украине уже давно нет.

Конечно, после этого встанут и пассажирские перевозки. Но разве это имеет значение, когда речь идет о жизни российских солдат и мирных граждан, которых украинские власти уничтожают в ходе терактов с применением западного оружия?

Простое и логичное решение, которое, очень хочется надеяться, будет принято во внимание командованием ВС РФ и силами спецоперации на Украине. Пока что бывший сотрудник российских железных дорог считает, что таких консультаций со специалистами наше командование не проводило.

Если Минобороны хочет нанести чувствительные и максимально эффективные удары по отраслям — нужно спросить у профессионалов

— справедливо заключает бывший сотрудник Российских железных дорог.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
РЖД
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