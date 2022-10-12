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ТАСС

В США заявили, что "ничего не исключают" в вопросе поставки Киеву тактических ракет

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Пуск ракеты ATACMS
Пуск ракеты ATACMS.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским ранее сообщил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки "современных систем противовоздушной обороны"

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. США не исключают никаких возможностей в том, что касается поставки Украине оружия, в том числе большей дальности - тактических баллистических ракет. Пока Вашингтону сообщать на этот счет нечего. Об этом во вторник в эфире телекомпании ABC заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Его спросили, планируют ли США поставлять Киеву тактические баллистические ракеты. "Мы не исключаем никаких возможностей <...>. Мы с ними (с Киевом - прим. ТАСС) разговариваем каждый день. На этой неделе в Брюсселе пройдет встреча. Министр обороны США вновь собирает встречу Контактной группы по Украине при участии около 50 стран, чтобы обсудить ее нужды. Будем смотреть на весь спектр. Мне нечего объявить сегодня", - сказал он.

Как сообщал в понедельник журнал Foreign Policy, ознакомившийся с письмом председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, направленным в американский Конгресс после взрывов на объектах инфраструктуры Украины, Киев просит США "отказаться от сдержанности" и поставить новые виды оружия. Среди них - тактические баллистические ракеты Atacms, способные поражать объекты на расстоянии 200 миль (322 км), а также боевые истребители четвертого поколения F-15 и F-16.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским в понедельник заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки "современных систем противовоздушной обороны".

Российский лидер Владимир Путин заявил в понедельник на оперативном совещании с членами Совета безопасности о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Он также предупредил Киев, что, если украинские власти будут пытаться продолжать совершать теракты на территории России, ответы будут жесткими. 

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