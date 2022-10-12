Американский генерал МакКонвилл озвучил мнение о факторах успеха армии в будущей войне

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Американские вооруженные силы оказались правы в стратегическом плане, сделав ставку на высокотехнологичное оружие дальнего действия и высокоинтенсивную боевую подготовку личного состава. Об этом заявил начальник штаба армии (сухопутных войск) США генерал Джеймс МакКонвилл в интервью изданию Breaking Defense.

Генерал считает, что уроки украинской компании свидетельствуют: ставку надо делать на дальнобойные орудия. РСЗО (реактивные системы залпового огня) HIMARS, по утверждению генерала, изменили правила игры на украинском фронте.

Дальнобойность и точность ракетных сил и артиллерии

Во время первого этапа боевых действий на Украине был сделан упор на использование переносных противотанковых ракет типа Javelin и NLAW. С их помощью удалось защититься от массированного наступления бронетехники. Также свою роль сыграли ПЗРК (переносные зенитные ракетные комплексы) «Стингер», с помощью которых подбивались вертолеты и штурмовые самолеты.

Второй этап боевых действий показал важность нанесения дальнобойных и высокоточных ударов по складам снабжения и транспортным узлам далеко за линией фронта. С этой ролью справились РСЗО HIMARS.

Опираясь на опыт боевых действий на Украине, американский генерал подчеркнул важность исследований и разработок в сфере дальнейшего совершенствования возможностей дальнобойной артиллерии и ракет. Именно дальнобойность и точность ракетных и артиллерийских систем сегодня представляет особую важность в контексте вероятного столкновения с армиями России или Китая. Точность огня на дальние дистанции позволяет преодолеть комплексную противоракетную и противовоздушную оборону противника.

В то же время, противоракетная оборона также является приоритетной с точки зрения дальнейших исследований и разработок. Армия не должна забывать о рассредоточении и постоянном движении, чтобы не представлять собой большие стационарные цели.

Боевая подготовка и мотивация личного состава

Но не менее важна и боевая подготовка солдат. Как отметил генерал МакКонвилл, если взять украинскую армию образца 2014 года и современную действующую украинскую армию, то это совсем разные армии. Личный состав постоянно проходит подготовку в учебных центрах, обучаясь обращаться с современным вооружением и использовать системы связи, роль которых в боевых действиях сегодня также огромна.

При этом не стоит умалять и значение мотивации. С этим справляется правильно выстроенная информационная кампания. Сложно не согласиться с тем, что украинские вооруженные силы в 2022 году оказались куда более мотивированными, чем в 2014 году.

Мы снабжаем наших солдат лучшим снаряжением, но иметь солдат, готовых сражаться и защищать свою страну на очень смертоносном поле боя, чрезвычайно важно,

- подчеркнул генерал МакКонвилл.

Таким образом, если сделать вывод из сказанного генералом, основными факторами успеха в войне будущего являются сочетание дальнобойности и точности систем вооружения с качественной подготовкой и высокой мотивированностью личного состава. Эти выводы стоило бы сделать и российскому командованию, поскольку не согласиться с ними сложно.