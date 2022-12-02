Украинские военные потери обернулись для Байдена большой проблемой

AT: военные потери Украины указали на тупик, в который зашли США в борьбе с Россией

Украина потеряла до 100 000 солдат, и заменить их будет непросто, пишет AT. Кроме того, поставки оружия из США истощили арсеналы и обнажили бреши в системе безопасности в Азии. Чтобы вернуть доверие и сохранить свой пост, Байдену пора сменить политику по Украине.

Стивен Брайен (Stephen Bryen)

В своем громком и впоследствии отозванном заявлении председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что с начала конфликта Украина потеряла 100 000 солдат и 20 000 мирных жителей.

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Тяжелые потери Украины — это сигнал, что опосредованная война Вашингтона с Россией зашла в тупик. Если президент Джо Байден не изменит курс, его ждет кризис национальной безопасности, который станет концом всего его президентства.

Может показаться, что Украина побеждает. На самом деле все наоборот: ей не хватает личного состава, и заменить его она не в силах. Она проигрывает на поле боя, а из-за того, что русские систематически уничтожают инфраструктуру, миллионы украинцев уже бежали за границу. Едва ли страна восстановится, даже если боевые действия закончится завтра.

Кадровые же проблемы России не столь серьезны. Москва пополняет передовые части за счет непопулярной программы мобилизации, которая с некоторых пор распространилась на занятые территории Украины.

Российская марионеточная армия, группа "Вагнер", также значительно увеличилась: с 8 000 человек в апреле до почти 40 000 человек сегодня. "Вагнер" вербует кадры из российских тюрем и даже других стран, особенно с Ближнего Востока и Африки.

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Не менее поразительны сведения о 1 200 убитых на Украине польских "добровольцах". Судя по всему, их набрали из действующей сухопутной армии Польши, которая состоит из трех дивизий.

Всего польская армия насчитывает 61 200 солдат и вспомогательного персонала. Едва ли она отправит намного больше, учитывая большие потери и риск, что Россия нанесет ответный удар.

По последним оценкам, боевой состав сухопутной армии Украины насчитывает 198 000 человек. Учитывая тревожно высокие потери, президенту Владимиру Зеленскому грозит настоящий кризис, если конфликт сильно затянется.

В последнее время Россия сосредоточилась на уничтожении жизненно важной инфраструктуры и командных пунктов, а также на ликвидации, насколько это возможно, особо ценных вооружений — особенно высокоточных ракетных систем HIMARS, подразделений ПВО и украинской артиллерии.

Боевые потери украинской стороны, по-видимому, связаны главным образом с действиями российской тяжелой артиллерии, которые координируют беспилотники, большинство из которых составляют варианты "Орлан-10".

Россия также улучшила командование и укрепила лидерство на местах. Русские стратегически отступили от Херсона, чтобы сохранить силы и лучше организовать оборону.

Самые ожесточенные бои в настоящее время, по-видимому, развернулись в Бахмуте и его окрестностях, где российские и местные войска медленно, но верно продвигаются вперед. Эта битва истощает украинские резервы и уже стоила стране массы боеприпасов, не подлежащих быстрой замене.

Европейцы ясно дали понять, что их ресурсы упали до критического уровня и дальнейшие поставки на Украину могут оказаться невозможными. Арсеналы США тоже пустеют — особенно высокотехнологичных систем типа HIMARS, противотанковых средств типа Javelin и ПЗРК, включая Stinger.

США не хватает даже обычных боеприпасов, включая 155-мм снаряды. Что еще хуже, опустошение ключевых военных запасов задержало поставки на Тайвань — образовавшийся вакуум будет на руку Китаю, если тот решит нанести удар.

Тайвань не получит ни HIMARS, ни дальнобойной артиллерии, ни даже F-16V, чье производство подозрительным образом задержалось на несколько лет. Морские пехотинцы США привезли HIMARS на недавние учения в Японии, но не запускали его из-за нехватки ракет.

Рано или поздно Конгресс поинтересуется: почему администрация поставила безопасность США под угрозу ради Украины? Совершенно очевидно, что Конгресс прекратит выделять Украине оружия на миллиарды долларов, если его не хватает самим США и они не в состоянии отстаивать ключевые интересы в других местах.

Вывод для Украины таков: есть риск, что Зеленский не сможет ни пополнить запасы вооружений, ни компенсировать убыль на фронте. Пока украинское правительство активно замалчивает информацию о потерях (что совсем неудивительно, а фон дер Ляйен — лишь последняя жертва), но уже ясно, что петля затягивается.

Между тем деградация ключевой инфраструктуры чревата еще бóльшим исходом из страны: люди ищут тепла и крова, а молодежь бежит от призыва.

У России, как известно, у самой есть серьезные проблемы как с набором и обучением солдат, так и с заменой оружия. Но у нее – огромные военные резервы, накопленные еще до распада Советского Союза, и часть из них идет в ход на Украине.

Судить о стойкости России сложно, поскольку возражения против спецоперации и критика армии могут привести к тюремному заключению. Как бы то ни было, достаточно авторитетного внутреннего движения, которое могло бы заставить российских лидеров отступить, пока не наблюдается. Россия продолжит военные действия всю зиму, а может, и того дольше, рассчитывая расколоть НАТО и унизить США — на данном этапе это и есть ее основная цель.

Президенту Байдену выгодно — по крайней мере, на данном этапе — демонстрировать силу и желание "бороться за правое дело", пусть и руками украинских ставленников. Но когда на Европу обрушатся зима, энергетический кризис и серьезные финансовые проблемы, Байдену придется смириться с риском, что в один прекрасный день вся его затея с треском провалится.

Байден намерен снова баллотироваться в президенты в 2024 году и рассчитывает победить точно так же, как в 2020. Но все может измениться, если его война пойдет наперекосяк, если Европа двинется в другом направлении, и если в Азии возникнут настоящие проблемы, будь то на Тайване или даже в Корее.

Кризиса из-за утраты Европы, Тайваня или Кореи Байден может и не пережить. Чтобы вернуть доверие и удержать свой пост, Байдену пора сменить курс на Украине и по вопросам безопасности — и как можно скорее.

Стивен Брайен — старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института