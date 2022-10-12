СМИ: Украина после взрывов в стране просит США о тактических баллистических ракетах

Киев просит администрацию президента США Джо Байдена "отказаться от сдержанности" и поставить ракеты Atacms

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Киев просит США поставить новые виды оружия, включая тактические баллистические ракеты Atacms и боевые истребители четвертого поколения F-15 и F-16. Об этом в понедельник сообщил журнал Foreign Policy, ознакомившийся с письмом председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, направленным в американский Конгресс после взрывов на объектах инфраструктуры Украины.

Из документа следует, что Киев просит администрацию президента США Джо Байдена "отказаться от сдержанности" и поставить ракеты Atacms, способные поражать объекты на расстоянии 200 миль (322 км).

По мнению Стефанчука, США также должны в приоритетном порядке поставить на Украину зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Кроме того, Киев запросил у Вашингтона беспилотные летательные аппараты MQ-1C Gray Eagle и боевые истребители F-15 и F-16.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским в понедельник заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки "современных систем противовоздушной обороны".

Президент России Владимир Путин заявил в понедельник на оперативном совещании с членами Совета безопасности о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Он также предупредил Киев, что, если украинские власти будут пытаться продолжать совершать теракты на территории России, ответы будут жесткими. Путин назвал произошедший 8 октября взрыв на Крымском мосту терактом, за которым стоят украинские спецслужбы.