Войти
ТАСС

СМИ: Украина после взрывов в стране просит США о тактических баллистических ракетах

367
0
0
Тактическая баллистическая ракета Atacms
Тактическая баллистическая ракета Atacms.
Источник изображения: South Korean Defense Ministry via Getty Images

Киев просит администрацию президента США Джо Байдена "отказаться от сдержанности" и поставить ракеты Atacms

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Киев просит США поставить новые виды оружия, включая тактические баллистические ракеты Atacms и боевые истребители четвертого поколения F-15 и F-16. Об этом в понедельник сообщил журнал Foreign Policy, ознакомившийся с письмом председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, направленным в американский Конгресс после взрывов на объектах инфраструктуры Украины.

Из документа следует, что Киев просит администрацию президента США Джо Байдена "отказаться от сдержанности" и поставить ракеты Atacms, способные поражать объекты на расстоянии 200 миль (322 км).

По мнению Стефанчука, США также должны в приоритетном порядке поставить на Украину зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Кроме того, Киев запросил у Вашингтона беспилотные летательные аппараты MQ-1C Gray Eagle и боевые истребители F-15 и F-16.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским в понедельник заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки "современных систем противовоздушной обороны".

Президент России Владимир Путин заявил в понедельник на оперативном совещании с членами Совета безопасности о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Он также предупредил Киев, что, если украинские власти будут пытаться продолжать совершать теракты на территории России, ответы будут жесткими. Путин назвал произошедший 8 октября взрыв на Крымском мосту терактом, за которым стоят украинские спецслужбы. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-15
F-16
MQ-1 Predator
NASAMS
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
12.10.2022
Киев потребовал от США поставок дальнобойных ракет и зенитных систем в ответ на ракетный удар России
05.09.2022
Закончился запал: эта страна устала поддерживать Украину
15.08.2022
WP: страны на восточном фланге НАТО призывают США ускорить поставки им вооружений
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
02.11.2015
Поднебесный контрафакт
11.09.2015
66 инцидентов за 18 месяцев: напряженность между Россией и НАТО растет ("Atlantico", Франция)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 12:27
  • 35029
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.10 11:35
  • 52
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 12.10 11:34
  • 3
Операция - талый снег
  • 12.10 02:53
  • 3
Ракетными атаками Россия отбивает у Киева охоту к терактам
  • 11.10 21:54
  • 1
Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине
  • 11.10 21:52
  • 3
Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины
  • 11.10 17:00
  • 0
Чего ждать белорусам от развертывания РГВ(С)?
  • 11.10 13:19
  • 0
Беларусь, несмотря на явно недружественные шаги киевского режима, не отступит от принципов добрососедства
  • 11.10 04:42
  • 97
КПРФ: Российская армия на краю пропасти
  • 11.10 02:52
  • 1
Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ
  • 11.10 01:27
  • 1
Почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ
  • 10.10 22:14
  • 2
Кадыров заявил, что еще 70 тыс. бойцов из Чечни готовы присоединиться к проведению СВО
  • 10.10 16:55
  • 0
Беларусь и Россия усиливают защиту Союзного государства
  • 10.10 14:32
  • 0
Зеленский определился с будущим обликом своей страны, но места для народа Украины в ней нет
  • 10.10 11:44
  • 3
Мировые СМИ: Теракты на Крымском мосту и «Северных потоках» открывают «ящик Пандоры»