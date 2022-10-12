После маневров «Восток-2022» войска Индии примут участие в учениях «Малабар» в Японии совместно Австралией и США

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Во вторую неделю ноября в Японии пройдут военно-морские учения «Малабар 2022» с участием Индии, Австралии, Японии и США. Кроме того, ВМС Индии примут участие в Международном обзоре флота (IFR), который состоится в первую неделю ноября и будет посвящен 70-летию Японских морских сил самообороны (JMSDF), сообщает индийская ежедневная газета The Hindu.

В свою очередь, в издании пишут, что это не единственные за последнее время учения, в которых уже приняли и еще примут участие вооруженные силы Индии. В частности, конце октября состоятся двусторонние армейские учения Индии и США «Юдх Абхьяс», которые планируется провести в высокогорных районах Уттаракханда.

При этом, в The Hindu подчеркивают, что параллельно с взаимодействием со странами «Четверки» и Индо-тихоокеанскими государствами, Нью-Дейли направляла свой воинский контингент на стратегические командные учения «Восток-2022», которые прошли в Восточном военном округе в России в начале сентября. В последних также участвовала Народно-освободительная армия Китая.

В статье также говорится, что в настоящее время Индия проводит многосторонние антитеррористические учения «Манесар Антитеррор 2022» под эгидой Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Кроме того, в прошлом месяце ВМС Индии участвовали в многонациональных учениях «Какаду 2022», организованных Королевскими ВМС Австралии (RAN) в Дарвине. В маневрах, проходивших с 12 по 25 сентября, приняли участие 34 самолета из более чем 20 стран.

Наконец, также в сентябре Индия и Япония провели двусторонние военно-морские учений Jimex-2022 у Вишакхапатнама.

Исходя из материала издания The Hindu, можно сделать вывод, что Индия активно занимается развитием и подготовкой своих вооруженных сил. В то же время, Нью-Дейли продолжает придерживаться политики нейтралитета, поддерживая партнерские отношения со странами, отдельные из которых находятся «по разную сторону баррикад».