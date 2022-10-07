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Военное обозрение

Пентагон хочет построить единую централизованную систему по борьбе с БПЛА

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Источник изображения: topwar.ru

Когда-то считавшиеся просто интересным хобби с низким уровнем риска небольшие беспилотные авиационные системы в наши дни стали ключевыми возможностями для вооруженных сил на современных полях сражений. С учётом того, что доступность и технологии этих систем развиваются быстрыми темпами Пентагон хочет максимально использовать их для предупреждения любых возможных угроз.

Объединенное управление по противодействию малым беспилотным авиационным системам (БАС) американской армии возглавляет усилия всего ведомства по решению вопроса о том, как американские военные будут бороться с использованием противниками малых беспилотников как сейчас, так и в будущем.

Конгресс США поручил Пентагону в Законе о национальной обороне ещё от 2021 года подготовить план разработки и развертывания системы по борьбе с малыми БАС. Бюджетная заявка на 2023 финансовый год показывает, что департамент планирует потратить не менее 668 миллионов долларов на исследования и разработки в области противодействия дронам и 78 миллионов долларов на закупки.

Примеры того, как сегодня дроны используются в реальных боевых действиях, таких как российская специальная военная операция по денацификации Украины, подкрепили решение Пентагона разработать совместную стратегию борьбы с БПЛА. Очень широкий спектр аппаратов, начиная от небольшого квадрокоптера, и до более крупных, могут выполнять огромный круг задач, такие как разведка, наблюдение и рекогносцировка.

Оценка офиса Пентагона показала, что, когда системы противодействия БАС использовались как отдельные автономные возможности, они не были столь эффективны, как могли бы быть. Затем отдел противодействия дронам создал совместный документ с требованиями, который послужит основой для развития необходимых технологий в будущем. Сотрудники отдела тесно сотрудничают с различными командованиями армии США, Управлением армейских оперативных возможностей и критических технологий, чтобы довести используемые в настоящее время варианты до необходимого результата.

С начала своей деятельности в данном направлении специалисты оценили более 40 полевых систем противодействия БПЛА, которые были быстро закуплены для использования на Ближнем Востоке. Об этом говорилось в майском отчете Исследовательской службы Конгресса «Системы противодействия беспилотным аппаратам Министерства обороны США». Кроме этого, в отчете было сказано, что десять из этих систем были выбраны для дальнейшей разработки, включая стационарные и переносные технологии, а также варианты кинетической и радиоэлектронной борьбы.

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Страны
США
Украина
Проекты
БПЛА
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