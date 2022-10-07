Западу не стоит загонять Путина в угол. Иначе мир погрузится в ядерный хаос

Мирному разрешению украинского конфликта всеми силами противостоят США, пишет Yahoo News Japan. Именно они сорвали переговоры в Стамбуле в марте, и именно Байден мешает прекращению конфликта на Украине в преддверии выборов в конгресс. Но США – это еще не весь мир. Многие страны против американской гегемонии.

Военный конфликт на Украине вступил в новую стадию. Президент России Владимир Путин только что подписал государственные документы о присоединении четырех бывших украинских регионов на востоке и юге страны к России.

Российский президент заявил: "Население этих четырех областей всегда оставалось русским по духу. А теперь они навечно становятся россиянами и в государственном устройстве. Россия примет все возможные меры для того, чтобы их защитить".

В ответ президент Украины Зеленский объявил, что проведет заседание Совета по национальной безопасности и обороне и официально подаст заявку на членство в НАТО. Однако нюансом здесь является то, что Украина уже и сейчас получает всестороннюю военную и экономическую помощь со стороны альянса и фактически уже является его членом. Но если Украина вступит в НАТО официально, то военный конфликт, протекающий на ее территории, сразу же превратится в прямое военное столкновение между Россией и НАТО, приняв по сути дела форму третьей мировой войны.

В прошлом Зеленский демонстрировал готовность пересмотреть политику по вступлению Украины в альянс. Однако, теперь он выступает с заявлениями о том, что, поскольку Украина потеряла 15% своей территории, у Киева нет другого выбора, кроме как только продолжать борьбу за ее возвращение. Но ведь точно так же и у Путина нет другого выбора, кроме как продолжать борьбу за то, чтобы не допустить возвращения Украине взятых у нее территорий. Причем всеми возможными способами.

Таким образом, у обеих сторон конфликта исчезли основания для прекращения огня. У них обеих нет другого выбора, кроме как идти в военных действиях как можно дальше. Но западные СМИ всячески раздувают идею о том, что поскольку российская спецоперация на Украине противоречит международному праву, Москва оказывается в изоляции и от нее отказываются даже Пекин и Нью-Дели.

Однако дело обстоит несколько не так. 30 сентября Совет Безопасности ООН проголосовал за "Резолюцию об осуждении аннексии России", представленную США и другими западными странами, но она была отклонена правом вето России. И хотя за резолюцию проголосовали десять членов Совета Безопасности, включая, разумеется, США, Великобританию и Францию, четыре страны демонстративно воздержались. И среди этих стран, между прочим, были такие гиганты, как Китай, Индия и Бразилия, к которым присоединился еще и африканский Габон.

Что же может произойти с этой резолюцией при общем голосовании на пленарном заседании ООН? Я думаю, что "против" резолюции будут все же немногие страны. Вся интрига будет в том, сколько стран вообще уклонится от голосования, а сколько воздержится. В зависимости от числа этих стран может серьезно пострадать престиж Соединенных Штатов, представивших осуждающую резолюцию и активно лоббирующих ее принятие среди членов ООН. И то, что произойдет дальше, может оказаться противоположным тому, что видят западные СМИ.

Ведь с вхождением четырех новых областей в состав России ситуация существенно меняется: речь уже не идет о некоей "спецоперации" на территории другого независимого государства, а о защите Россией суверенитета своей собственной территории. Это уже не специальная военная операция, а битва за защиту Родины.

Можно ставить вопросы о том, насколько российский народ массово поддержит это. Но при таком положении Украине, объявляющей уже далеко не первую волну мобилизации, будет противостоять Россия, которая объявляет точно такую же мобилизацию в интересах защиты своего суверенитета.

Если на вошедшие в состав России новые территории, отторгнутые от Украины, будет осуществлено нападение НАТО, то военный конфликт из росийско-украинского превратится в военное столкновение между Североатлантическим альянсом и Россией. Таким образом у последней не будет другого выбора, кроме как вступить в прямое боестолкновение с Западом.

Поскольку Путин говорит о том "что Россия для самозащиты может применить разные средства", Западу необходимо задуматься о возможности применения в будущем конфликте не только обычных, но и ядерных средств. Другими словами, нам нужно вспомнить о Карибском кризисе 60-летней давности, когда мир, как теперь говорят, был ближе всего к ядерной войне.

В 1959 году на Кубе, всего в двух шагах от полуострова Флорида, под носом у США родился режим Фиделя Кастро, успешно свергнувший тогдашнее проамериканское правительство. ЦРУ США проводили одну операцию за другой по свержению Кастро. Все они провалились, и Куба сильно сблизилась с Советским Союзом. Тогдашний первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев задумал построить на Кубе ракетно-ядерные базы.

Его целями было, во-первых, предотвратить вторжение США на Кубу, а во-вторых, компенсировать меньший ракетно-ядерный потенциал Советского Союза по сравнению с Америкой. В октябре 1962 года американские самолеты-разведчики обнаружили строящуюся на Кубе советскую ракетно-ядерную базу.

Если бы советские ракеты были запущены с ядерных ракетных баз с Кубы, Соединенные Штаты не смогли бы защититься от них из-за их непосредственной близости. Президент Кеннеди, осознавая опасность ядерной войны, вступил в переговоры с Хрущевым.

В это время у американских военных возникла идея уничтожить советскую ракетную базу авиаударом. Однако президент Кеннеди склонился к мнению заставить Советский Союз отказаться от своих планов, блокировав Кубу с моря. Позже стало известно, что если бы состоялся тот американский авиаудар, в ответ по американской территории были бы запущены десятки советских ракет, что спровоцировало бы Третью мировую войну.

Это был внезапный и очень опасный кризис. В конце концов Соединенные Штаты убрали созданные ими ракетные базы в Турции, а Советский Союз также отказался от строительства баз на Кубе. Это спасло мир от ужасов ядерной войны. От обнаружения советских баз американскими самолетами-разведчиками до отказа Москвы от размещения ядерного оружия на Кубе прошло 13 наполненных ожиданием ядерного Армагеддона дней.

Прежде чем Путин решил начать свою спецоперацию на Украине, он постоянно и неоднократно говорил, что Россия находится в той же ситуации, что и США в период Карибского кризиса. Если Украина вступит в НАТО, прямо на границе России будут размещены ракетно-ядерные средства альянса, и ее безопасность окажется под ударом.

"Об этом я говорил президенту Байдену, но он меня не послушал", — заявлял Путин. Одновременно он утверждал, что украинская армия усилила атаки на удерживаемые пророссийскими силами районы Украины, что вынудило Кремль пойти на специальную военную операции для их защиты и обеспечения безопасности русского населения Донбасса.

Поэтому теперь, когда налицо отсутствие возможности прекратить украинский конфликт, нельзя исключать того, что Россия будет готовиться к применению ядерных средств. Почему это все-таки произошло? Почему исчезла возможность прекращения огня?

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, прибывший 26 сентября в Японию на государственные похороны бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, провел пресс-конференцию в Японском национальном пресс-клубе. Турция лоббировала прекращение огня между Россией и Украиной, и в конце марта, через месяц после начала СВО, в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Москвой и Киевом.

На вопрос журналиста о том, почему переговоры о прекращении огня не могут быть завершены, министр иностранных дел Чавушоглу сказал: "Потому что в эти переговоры вмешивается третья сила". "Третья сторона", по его словам, пытается затянуть конфликт, чтобы ослабить Россию. И Чавушоглу сказал: "Жертвой этой ситуации стала Украина, а не Россия".

Так кто же является этой "третьей стороной"? Министр иностранных дел Чавушоглу не уточнил, но нет никаких сомнений в том, что это США. Как я много раз писал в своем блоге, украинский конфликт — это не конфликт между Украиной и Россией, а военное столкновение, устроенное администрацией Байдена для того, чтобы ослабить Россию путем свержения ее президента Владимира Путина.

Оговорюсь, что это мое личное мнение, но путем организации такого военного конфликта американская руководящая элита предполагала и продолжает пытаться превратить невыгодное положение Демократической партии в ее преимущество на промежуточных выборах в ноябре. Поэтому для американских правящих кругов было бы проблемой, если бы перемирие между Украиной и Россией было заключено до них.

Более того, ведь еще в конце марта Зеленский заявил о намерении отказаться от членства в НАТО и сделать Украину нейтральной. Поэтому в центре внимания переговоров в Стамбуле было то, как обеспечить ее безопасность исходя из этой предпосылки.

Пока речь шла о нейтралитете Украины, Путина это устраивало. Поэтому-то он и вывел российские воинские части, находившиеся в окрестностях Киева. Именно 30 марта. Западные СМИ активно сообщали о том, что спецоперация должно была свергнуть правительство Зеленского и установить марионеточное правительство в результате нападения на Киев. Вместо этого казалось, что если Зеленский объявит о нейтралитете, то российские войска из окрестностей Киева уйдут.

Если бы Украина стала нейтральной и были бы доведены до логического конца мартовские переговоры о прекращении огня, возможно, на этом российско-украинский военный конфликт и закончился бы. Но, как выразился министр иностранных дел Турции, в ситуации есть еще и очень влиятельная "третья сторона", у которой будут в таком случае проблемы. И в результате всего этого военные действия продолжаются до сих пор.

Что было наиболее странным во всем этом, так это то, что через несколько дней после отвода российских войск от Киева вдруг вошедшие туда украинские военные обнаружили следы "неких зверств". Западные СМИ поспешили обвинить в этом Путина.

Но так ли это на самом деле? После окончания холодной войны у меня оставался офис в Вашингтоне, откуда я освещал политику США.

Победив в холодной войне, Соединенные Штаты считали своей миссией объединить "мир с американскими ценностями" и стремились играть роль "мирового полицейского" с мощнейшей тогда в мире военной силой. К тогдашним примерам относится их вмешательство в гражданские войны в Сомали и Косово. Это вызвало негативную реакцию во всем мире.

Правда, моя родная Япония, которая научилась верно следовать во всем за Америкой, была тогда в числе очень немногих стран, которые воздержались от таких негативных проявлений.

Упомянутая мной негативная мировая реакция превратилась в движение против глобализма, упорно проталкивавшегося Соединенными Штатами, и в каждом регионе зародилась тенденция защищать традиции и историю своих стран. Путин в России — радикальный политик, который настаивает именно на этом. На церемонии вхождения четырех новых субъектов в состав России он резко раскритиковал США и западную элиту, заявив: "После распада СССР они пытаются колонизировать мир своей новой неолиберальной культурой".

Я думаю, что в мире есть много стран, которые, не соглашаясь с войнами как крайними мерами в политике, тем не менее выступают против глобализма, продвигаемого Соединенными Штатами. Это ярко проявляется в их поведении при голосовании в Организации Объединенных Наций. За резолюцию, осуждающую военную спецоперацию России на Украине, сразу после ее начала проголосовало подавляющее большинство: 141 голос за, 5 – против и 35 воздержавшихся.

Однако сразу после того, как стало известно о "неких зверствах" под Киевом, число голосов за резолюцию о приостановлении полномочий России в Совете по правам человека ООН резко упало до 93 за, 24 против и 58 воздержавшихся. А ведь казалось бы, что должно быть наоборот.

Это главная особенность украинского военного конфликта. Сообщения западных СМИ являются частью информационной войны и манипуляций. И западный мир "подсел" на эту пропаганду.

Но страны Азии, Африки, Ближнего Востока и других регионов мира видят этот конфликт совершенно иначе.

В этом и состоит негативная реакция на западное сообщество, которое пытается навязать всему миру американские ценности. Мир сейчас разделился надвое. Поэтому я не думаю, что Путина так легко победить. Тем не менее, если США и Запад загонят его в угол, похоже, у него хватит сил и решимости сделать все возможное и применить любые средства, чтобы погрузить западный мир в ужас и заставить его проснуться.

Уже совсем скоро мир может достичь той точки, когда ядерный ужас станет реальностью.

Остается только молиться за то, чтобы этого все-таки не произошло.

Автор: Ёсицугу Танака (Yoshitsugu Tanaka)