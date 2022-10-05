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ТАСС

Косачев: указ Зеленского о невозможности переговоров призван ввести режим круговой поруки

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Константин Косачев
Константин Косачев.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Вице-спикер Совета Федерации увидел в принятии указа стремление разделить ответственность за заведомо неверное решение

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным является стремлением разделить ответственность за заведомо неверное решение. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Соответствующий указ Зеленского был опубликован во вторник на сайте офиса украинского президента.

"Банальное стремление разделить ответственность за заведомо неверное решение и ввести режим круговой поруки", - сказал сенатор.

Выступая 30 сентября на церемонии принятия в состав России новых регионов, Путин призвал Киев "немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров". По словам президента, Москва к переговорам готова, но не будет обсуждать выбор жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, "Россия его не предаст", власти Украины должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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