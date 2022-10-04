В ЕС призвали КНДР воздержаться от ядерных испытаний и прекратить пуски баллистических ракет

Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Неоднократные и вопиющие нарушения КНДР резолюций СБ ООН, включая четыре пуска баллистических ракет на прошлой неделе, угрожают международному и региональному миру и безопасности, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"КНДР должна прекратить запуски ракет, воздержаться от ядерных испытаний и конструктивно отреагировать на готовность к диалогу, выраженную Соединенными Штатами, Республикой Корея и другими членами международного сообщества", - говорится в опубликованном в понедельник в Брюсселе коммюнике.

В документе подчеркивается, что "единственный путь к устойчивому миру и безопасности на Корейском полуострове лежит через соблюдение КНДР международного права и взаимодействие с международным сообществом таким образом, чтобы повысить благосостояние народа КНДР".

Евросоюз заверил в своей готовности поддержать новый дипломатический процесс, направленный на содействие такому урегулированию.

Агентство "Ренхап" сообщило 1 октября со ссылкой на южнокорейское военное командование, что КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.