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ТАСС

Несколько тульских предприятий перепрофилировались на выпуск продукции для нужд армии

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Владимир Путин и Алексей Дюмин
Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.
Источник изображения: дюмин.рф

По данным пресс-службы регионального правительства, производствам оказывается государственная поддержка

ТУЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Предприятий легкой промышленности в Тульской области наращивают объемы выпуска продукции для нужд Вооруженных сил России, в том числе некоторые перепрофилируются на производство спальных мешков, перчаток, носков. Продукция выпускается из современных материалов и отвечает высоким требованиям качества, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В Тульской области работает около 300 предприятий легкой промышленности, которые производят широкую номенклатуру швейных изделий, в том числе для Вооруженных сил России. Сейчас многие из них решили увеличить объем выпускаемой продукции, а некоторые перепрофилировали производство для выпуска необходимых армии вещей: спальных мешков, баулов, носков, перчаток", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по поручению губернатора Алексея Дюмина правительство области оказывает этим предприятиям все необходимое содействие. "Продукция, которую изготавливают в регионе, отвечает самым высоким стандартам производства. У нас работает несколько инновационных компаний, которые производят полиэфирное и полиамидное волокно, ткани особой прочности", - приводит пресс-служба слова министра промышленности и торговли региона Вячеслава Романова.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. 

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Путин Владимир
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