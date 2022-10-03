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ТАСС

Прерывание контракта по его истечении в период частичной мобилизации в РФ не предусмотрено

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Основаниями для увольнения с военной службы по контракту с момента объявления частичной мобилизации являются достижение предельного возраста пребывания на военной службе, состояние здоровья в случае признания врачебно-медицинской комиссией негодным к военной службе или приговор суда к наказанию в виде лишения свободы..

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Прекращение действия контракта по истечении его срока в период частичной мобилизации в России не предусмотрено, говорится в разъяснениях портала "Объясняем.рф" в ответе на вопрос о том, продлевают ли сейчас контракты по истечении их срока находящимся на спецоперации.

"Прекращение действия контракта по истечении его срока в период частичной мобилизации не предусмотрено", - говорится в сообщении портала, опубликованном в пятницу.

На портале также напомнили основания для увольнения с военной службы по контракту с момента объявления частичной мобилизации. Ими являются достижение предельного возраста пребывания на военной службе, состояние здоровья (в случае признания врачебно-медицинской комиссией негодным к военной службе) или приговор суда к наказанию в виде лишения свободы.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. 

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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