Войти
ТАСС

Глава МИД Польши допустил ввод сил НАТО на Украину в случае применения РФ ядерного оружия

649
0
0
Глава МИД Польши Збигнев Рау
Глава МИД Польши Збигнев Рау.
Источник изображения: EPA-EFE/Radek Pietruszka

При этом Збигнев Рау подчеркнул, что "это не было бы необходимой процедурой, потому что можно применить обычное вооружение, например, авиацию или запуск соответствующих ракет, причем необязательно с украинской территории"

ВАРШАВА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау не исключил использования сил НАТО на Украине в рамках ответа на якобы возможное применение Россией ядерного оружия. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью радиостанции RMF.

"В такой ситуации ответ стран НАТО был бы, вероятно, таким, как это представил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, то есть заключался бы в конвенциональном ответе на территории Украины", - сказал министр.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли это означать ввод сил НАТО на Украину, Рау сказал, что это возможно. "Имел ли это в виду Джейк Салливан? Этого нельзя исключать, но нужно также сказать, что это не было бы необходимой процедурой, потому что можно применить обычное вооружение, например, авиацию или запуск соответствующих ракет, причем необязательно с украинской территории", - подчеркнул глава МИД Польши.

Президент США Джо Байден 21 сентября заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что Москва выступила с "откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы и безрассудным пренебрежением обязанностями режима нераспространения". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "неприличным" выступление американского лидера, заявив, что он "приписал президенту России слова о том, что наша страна угрожает миру ядерным оружием".

Салливан в воскресенье заявил, что власти Соединенных Штатов "на очень высоком уровне" сообщили Москве, что последствия применения РФ ядерного оружия будут иметь катастрофические последствия, Вашингтон даст решительный ответ. Дипломатический источник ранее в понедельник заявил ТАСС, что Салливан "имел в виду самого себя", говоря, что Вашингтон "на очень высоком уровне" послал сигнал Москве о ядерном оружии.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне специальной военной операции "превышает тысячу километров", при этом союзные силы противостоят "не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада", который угрожает самому существованию РФ. Путин также подчеркнул, что Россия будет готова использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
ОБСЕ
Ядерный щит
Похожие новости
18.08.2022
Раскрыта правда о том, как Лондон превратил Украину в оружие против России
22.04.2022
Западные "эксперты" оправдали расширение НАТО
31.05.2017
Яков Кедми: "В мире нет денег на войну"
08.11.2016
Сомнительная достоверность DN (Vasterbottens-Kuriren, Швеция)
27.04.2015
С чего начинаются войны
30.05.2007
Мюнхенская РЕЧЬ Владимира Путина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.10 00:35
  • 5
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 01.10 00:02
  • 9
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 30.09 23:51
  • 33591
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.09 15:33
  • 1
Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки
  • 30.09 13:45
  • 2
ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях
  • 30.09 07:18
  • 7
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 30.09 03:56
  • 3
Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • 30.09 01:23
  • 4
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации
  • 29.09 18:28
  • 1
Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 27.09 12:18
  • 3
Начаты стендовые испытания газогенератора турбовального двигателя ВК-800