Глава МИД Польши допустил ввод сил НАТО на Украину в случае применения РФ ядерного оружия

При этом Збигнев Рау подчеркнул, что "это не было бы необходимой процедурой, потому что можно применить обычное вооружение, например, авиацию или запуск соответствующих ракет, причем необязательно с украинской территории"

ВАРШАВА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау не исключил использования сил НАТО на Украине в рамках ответа на якобы возможное применение Россией ядерного оружия. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью радиостанции RMF.

"В такой ситуации ответ стран НАТО был бы, вероятно, таким, как это представил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, то есть заключался бы в конвенциональном ответе на территории Украины", - сказал министр.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли это означать ввод сил НАТО на Украину, Рау сказал, что это возможно. "Имел ли это в виду Джейк Салливан? Этого нельзя исключать, но нужно также сказать, что это не было бы необходимой процедурой, потому что можно применить обычное вооружение, например, авиацию или запуск соответствующих ракет, причем необязательно с украинской территории", - подчеркнул глава МИД Польши.

Президент США Джо Байден 21 сентября заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что Москва выступила с "откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы и безрассудным пренебрежением обязанностями режима нераспространения". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "неприличным" выступление американского лидера, заявив, что он "приписал президенту России слова о том, что наша страна угрожает миру ядерным оружием".

Салливан в воскресенье заявил, что власти Соединенных Штатов "на очень высоком уровне" сообщили Москве, что последствия применения РФ ядерного оружия будут иметь катастрофические последствия, Вашингтон даст решительный ответ. Дипломатический источник ранее в понедельник заявил ТАСС, что Салливан "имел в виду самого себя", говоря, что Вашингтон "на очень высоком уровне" послал сигнал Москве о ядерном оружии.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне специальной военной операции "превышает тысячу километров", при этом союзные силы противостоят "не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада", который угрожает самому существованию РФ. Путин также подчеркнул, что Россия будет готова использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа.