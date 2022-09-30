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Военное обозрение

В ВМС США заявили, что просчитались со сроками поставок и стоимостью больших подводных беспилотников XLUUV

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы США нацелены на совершенствование своих беспилотных аппаратов, способных работать под водой и решать самый широкий спектр задач. Так, ВМС заявляют о необходимости появления как минимум пяти больших роботизированных подводных аппаратов, которые могли бы выполнять многочисленные функции под водой.

Однако желаемое и реальное отличаются: работы отстают от графика более чем на три года, а их стоимость выше предполагавшихся изначально затрат на 242 млн долларов. Подрядчиком выступает корпорация Boeing. Но и такой гигант американской оборонной промышленности, как оказалось, не смог выполнить задачи по строительству подводных аппаратов в предполагавшийся изначально срок.

Сверхбольшие беспилотные подводные аппараты Orca XLUUV могут значительно облегчить работу ВМС по установке морских мин и уничтожению надводных и подводных объектов противника. Некоторые американские военные аналитики называют аппарат несимметричным ответом США на российский «Посейдон».

Сейчас флот испытывает проблемы с реализацией контракта, имеет место некоторый просчёт. По крайней мере, такая трактовка в самих ВМС США. Подрядчик планировал поставить первый аппарат к декабрю 2020 года, а завершить поставки к концу 2022 года. Но это сделать не удалось. Теперь сроки поставок сдвинулись до 2024 года. Правда, экспериментальный образец во флот все же поступил. Сейчас военные моряки его изучают, пытаясь определить, что еще нуждается в совершенствовании.

Несмотря на то, что XLUUV рассматривается как прототип, ВМС собираются быстро вывести аппараты на такой уровень, чтобы их можно было оперативно поставить на вооружение. Командование флотом считает, что подводные аппараты такого типа имеют решающее значение для удовлетворения потребностей ВМС США.

Но все упирается в проблемы подрядчика: сначала он не мог в срок выполнить работу из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, затем появились сложности технического характера. Наконец, очень многое зависит и от финансирования. Как оказалось, реализация проекта обойдется значительно дороже, чем предполагалось изначально. Но в ВМС, судя по всему, готовы к значительным тратам.

Совершенствование боевой мощи американского флота рассматривается как одна из приоритетных задач национальной оборонной стратегии, особенно в контексте противостояния с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому деньги на реализацию проекта США, разумеется, найдут, но сроки сдачи в эксплуатацию подводных аппаратов уже заметно сдвинулись и не исключено, что сдвинутся и еще.

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Китай
США
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
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