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ТАСС

В Минпромторге сообщили, что спрос на продукцию для мобилизованных мог вырасти

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Военторг
Мужская одежда бренда "Армия России" сезона осень-зима 2016-2017 представленная "Военторгом" в рамках форума "Армия-2016".
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

В министерстве считают, что подобные колебания спроса в различных сегментах торговли носят кратковременный характер

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Спрос на продукцию для мобилизованных граждан в России мог вырасти, но подобные колебания спроса в различных сегментах торговли обычно носят кратковременный характер. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Вся эта продукция есть в свободной продаже, поэтому мы не исключаем, что спрос на нее сейчас мог вырасти по сравнению с периодом до объявления частичной мобилизации в России. Тем не менее подчеркнем, что подобные колебания спроса в различных сегментах торговли, как правило, носят кратковременный характер", - говорится в сообщении.

Как заявлялось ранее, мобилизованный будет обеспечен всем необходимым для несения службы. При этом не запрещается брать свои вещи с учетом индивидуальных привычек и потребностей - предметы личной гигиены, термобелье, химические грелки, фонарик, подшлемник, тактические перчатки, батарейки и прочие предметы, отметили в министерстве.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на копию письма депутата Госдумы от "Единой России" Александра Якубовского в ФАС и Генпрокуратуру сообщила, что в России на 10-20% выросли спрос и цены на спальные мешки, термобелье, удобную обувь, ряд медикаментов и другие товары. 

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ФАС
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