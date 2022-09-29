Reuters: США готовят для Украины новый пакет военной помощи на сумму в миллиард долларов

ЦАМТО, 28 сентября. США готовятся в ближайшие дни выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму в миллиард долларов. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, "США готовят новый пакет вооружений для Украины на сумму в миллиард долларов", он ожидается уже "в ближайшие дни".

Ожидается, что будут использованы средства из фонда инициативы по содействию безопасности Украины (USAI), выделенные конгрессом для того, чтобы позволить администрации США закупать оружие у производителей, а не брать его из существующих у Минобороны США запасов.

По словам источника агентства, пакет будет включать пусковые установки HIMARS, сопутствующие боеприпасы, различные типы систем противодействия БЛА и радиолокационные системы, а также запасные части. Кроме того, предусмотрены обучение и техническая поддержка.