В Ватикане считают, что ситуация на Украине говорит о близости мира к ядерной войне

По словам прелата Пьетро Паролина, конфликт на Украине спровоцировал "отвратительные угрозы применения ядерного оружия"

ВАТИКАН, 27 сентября. /ТАСС/. Государственный секретарь (глава правительства) Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что угрозы о применении ядерного оружия, звучащие на фоне конфликта на Украине, "показывают, насколько близко мир подошел к пропасти ядерной войны". Его слова во вторник приводит портал Vatican News.

"Пока существует ядерное оружие, мы не можем исключить возможность его применения, которое угрожает самому существованию человечества", - заявил кардинал по случаю отмечавшегося 26 сентября Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

По словам прелата, конфликт на Украине спровоцировал "отвратительные угрозы применения ядерного оружия", что показывает, "насколько близко мир подошел к пропасти ядерной войны".

В понедельник Папа Римский Франциск заявил, что использование атомной энергии в военных целях является преступлением против человеческого достоинства и "любого возможного будущего" людей. Ранее понтифик называл обладание ядерным оружием аморальным и призывал от него отказаться. В ноябре 2019 года понтифик совершил апостольскую поездку в Японию. Ее главной темой стали вопросы, связанные с ядерным оружием. Франциск побывал в Нагасаки и Хиросиме, где выступил с заявлениями о преступности его использования.

Как отметил на прошлой неделе в телеобращении президент РФ Владимир Путин, Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, причем западные страны пустили в ход "и ядерный шантаж". Как пояснил президент, речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против РФ ядерного оружия.