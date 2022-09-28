Замглавы МИД РФ обсудил с замгенсека ООН участие ОДКБ в деятельности по поддержанию мира

Сергей Вершинин также призвал секретариат организации "к более взвешенной и беспристрастной линии по украинской проблематике"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с заместителем генсека ООН по операциям в пользу мира Жан-Пьером Лакруа перспективы участия ОДКБ в деятельности ООН по поддержанию мира. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам состоявшейся накануне встречи на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.

"Состоялся обмен мнениями по вопросам перспектив участия ОДКБ в деятельности всемирной организации по поддержанию мира. Затронут также ряд региональных сюжетов, включая миротворческую деятельность ООН в Мали, ЦАР, Косове и Ливане", - отметили во вторник в министерстве.

В дипведомстве также сообщили, что Вершинин на встрече с заместителем генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло обсудил ситуацию на Украине и в Донбассе, включая обстановку вокруг Запорожской АЭС, призвав секретариат организации "к более взвешенной и беспристрастной линии по украинской проблематике".