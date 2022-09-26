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ТАСС

В Турции заявили, что прилагают усилия для организации встречи Путина и Зеленского

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Глава турецкого МИД также выразил надежду на продолжение обмена пленными между РФ и Украиной

АНКАРА, 24 сентября. /ТАСС/. Турция не теряет надежды на организацию переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским с целью скорейшего урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщил в субботу глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на встрече с соотечественниками в США. Трансляцию выступления министра вел телеканал ТRТ.

"Турция прилагает значительные усилия для скорейшего прекращения <...> [конфликта] на Украине, мы не теряем надежды на этот счет. Основная цель нашего президента - обеспечить проведение переговоров между лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским", - сказал Чавушоглу.

Глава турецкого МИД также выразил надежду на продолжение обмена пленными между РФ и Украиной. "Мы сыграли важную роль при обмене пленными. У этого процесса будет продолжение, мы на это надеемся", - отметил он, добавив, что в Турцию в том числе доставлены пять командиров украинского националистического батальона "Азов".

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в четверг журналистам, что в страну были доставлены более 200 человек после обмена пленными между РФ и Украиной. Один из них был отправлен в Россию по просьбе президента РФ, сказал турецкий лидер, не назвав его фамилию.

В тот же день глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин информировал, что в рамках обмена Киев освободил 55 военных союзных сил, в том числе четырех рядовых ДНР и одного ефрейтора Луганской Народной Республики. Кроме того, Киев передал украинского политика Виктора Медведчука. Украине были возвращены 215 человек, в том числе представители украинских националистических батальонов.

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Решением Верховного суда РФ от 2 августа 2022 г. украинский националистический полк "Азов" признан террористической организацией. Его деятельность в России запрещена. 

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Страны
Россия
США
Турция
Украина
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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