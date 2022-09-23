Восходящее Солнце и Взлетающий Дракон

В военном конфликте с Китаем у Японии будет очень мало шансов

Китай и Япония многократно воевали между собой, причем особенно интенсивно в последние полтора века. Как правило, агрессором выступала Япония.

Сейчас отношения между Пекином и Токио как бы нормализованы. Но историческая взаимная ненависть «сидит в подкорке» у обеих наций. Кроме того, между странами существует целый ряд территориальных споров (за острова в Восточно-Китайском море) и общий геополитический конфликт.

Токио – ближайший союзник Вашингтона в Азии. Пекин – его основной экономический и геополитический соперник, причем уже не только в Азии, а в мире в целом. Это дополнительно усугубляет отношения между двумя азиатскими гигантами.

К тому же две страны являются серьезными экономическими конкурентами: обе специализируются на массовом производстве и экспорте высокотехнологичной продукции и импортируют огромное количество сырья, в том числе нефти и газа.

ПЕЙЗАЖ ПЕРЕД ВОЗМОЖНОЙ БИТВОЙ

Наиболее вероятным поводом для военного конфликта между Китаем и Японией может стать очередное столкновение вокруг спорных островов Сёнкаку (Дяоюйдао). Но возможны и какие-то другие варианты.

Как Вооруженные силы КНР, так и Вооруженные силы Японии обладают очень высокими военными потенциалами, очень сильны и военно-промышленные комплексы (ВПК) двух стран. Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) гораздо мощнее японской армии, но принципиального значения это не имеет из-за отсутствия между странами общей границы. Япония таковой границы ни с кем не имеет вообще, ибо является архипелагом без континентальных территорий.

Крупномасштабные высадки десантов в ходе японо-китайской войны представляются нереальными: десантные возможности любой из сторон очень серьезно отстают от противодесантных возможностей противника. Как китайский десант в Японию, так и японский десант в Китай мгновенно увязнет в обороне противостоящий стороны и будет неизбежно уничтожен полностью.

Таким образом, война между Китаем и Японией может быть только воздушно-морской.

КОЗЫРИ БЬЮТСЯ, БАЛАНСЫ СМЕЩАЮТСЯ

Еще в начале нынешнего века как в воздухе, так и тем более на море явное превосходство было на стороне Японии. Сейчас ситуация изменилась радикально.

ВВС НОАК имеют очевидное превосходство над японской авиацией. В качественном плане китайские тяжелые истребители семейства Су-27/30/J-11/16 и японские F-15J примерно равны. Это же относится и к легким истребителям – китайским J-10 и японским F-2. Но существенное количественное превосходство на стороне Китая.

Гораздо сильнее японской и китайская наземная противовоздушная оборона (см. «Поднебесная присматривает за небесами», «НВО» от 15.04.22). Закупка Японией американских истребителей 5-го поколения F-35А/В вполне компенсируется приобретением Китаем российских Су-35С и развитием собственной программы J-20 (см. «Через тернии к пятому поколению», «НВО» от 25.02.22).

Козырь Китая – это тысячи баллистических и крылатых ракет, имеющихся на вооружении Ракетных войск НОАК и остальных видов ВС. Они способны гарантированно поразить любой объект на всей территории Японии, преодолев или просто «перегрузив» японскую противовоздушную оборону.

Японцам ответить на это совершенно нечем. Это означает, в частности, что НОАК способна уничтожить весь японский ВПК. При этом почти весь китайский ВПК находится вне досягаемости японских средств поражения. И на море ситуация перестала быть благоприятной для Японии. Ее флот – один из сильнейших в мире, но в последние 10 лет он утратил превосходство над ВМС НОАК.

Под водой превосходство китайцев сейчас уже более чем трехкратное (см. «Вооружаясь быстрее всех в мире», «НВО» от 23.07.21), что позволяет им практически полностью блокировать японские коммуникации, тем самым парализовав ее экономику. У японских подводников такой возможности нет из-за меньшего количества подводных лодок и длинной береговой линии Китая, значительная часть которой находится далеко от японских военно-морских баз.

Китай практически сравнялся с Японией по количеству и качеству эсминцев (см. «Поднебесная армада», «НВО» от 01.10.21), многократно превзойдя ее по количеству фрегатов, корветов и ракетных катеров, которые также смогут принять участие в боевых действиях, поскольку расстояние между странами по морю относительно невелико (см. «Москитный флот уходит в прошлое», «НВО» от 03.09.21).

Ударное оружие китайского флота (ПКР и КРМБ) лучше, чем у японцев, общий огневой потенциал китайского флота примерно втрое выше, чем у японского. К тому же на ситуацию влияет упомянутое выше превосходство НОАК в воздухе. Таким образом, здесь у Японии также не просматривается реальных шансов на победу.

ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР

Разумеется, соотношение сил на море и в воздухе кардинально изменится, если в войну на стороне Японии вступят Соединенные Штаты. Вопрос в том, готовы ли они к этому. Этим вопросом, в частности, давно уже задаются в Токио.

Вооруженные силы США в войне против современной НОАК не обойдутся без очень серьезных потерь, что американцам совершенно не нужно. С другой стороны, им не нужна потеря лица из-за предательства в отношении очередного союзника и совсем не нужно радикальное усиление Китая. Поэтому ответить на вопрос о готовности американцев к войне с Китаем крайне сложно.

Также совершенно не нужна война между собой ни Китаю, ни Японии, поскольку она не принесет им «никакой пользы, кроме вреда». И победа любой из сторон в любом случае окажется для нее пирровой (даже если исходить из того, что в войне не будет применяться ядерное оружие), поскольку не окупится ни в экономическом, ни в военном, ни в политическом плане.

Но подобные рациональные мотивы действуют не всегда. Иногда сильнее оказывается упомянутая в начале статьи взаимная историческая ненависть. Из-за нее спор за ненужные ни тем, ни другим и микроскопические по размерам острова может привести к стрельбе, за которой последует непреднамеренная, но уже не контролируемая эскалация «со всеми вытекающими».

Вероятность подобного развития событий далеко не равна нулю.

БЛОКИ И СОЮЗЫ

Неким дополнительным фактором становится создание в АТР многосторонних форматов под руководством Соединенных Штатов. В один из этих форматов, «четверку», входит и Япония (наряду с Индией и Австралией).

Потенциал Вооруженных сил Австралии и тем более Вооруженных сил Индии очень значителен. Их участие в возможной войне весьма серьезно повлияет на ситуацию не в пользу НОАК, тем более что в этом случае ей придется воевать сразу на несколько фронтов (см. «Конфликт на крыше мира», «НВО» от 26.06.20). Но и здесь возникает вопрос – насколько все это нужно Дели и Канберре?

Особенно неясна позиция Индии. Она постоянно находится на грани открытой войны с Китаем. Но это не означает, что она хочет еще сильнее усугублять ситуацию и действовать в интересах США. Более того, для Дели совершенно невыгодно портить отношения с Москвой, которая крайне скептически относится к «четверке». В результате этот проект до сих пор носит в основном виртуальный характер.

Гораздо более устойчивым станет англосаксонский блок AUKUS (США – Великобритания – Австралия), который именно потому и создан, что с «четверкой» не очень получается (см. «Мнимые угрозы и циничные альянсы», «НВО» от 15.10.21). Но в этот блок как раз Японию не включили, что могло лишь еще более усилить опасения Токио по поводу надежности союза с Вашингтоном.

К тому же ВС Великобритании объективно способны направить в Азиатско-Тихоокеанский регион лишь очень незначительные силы, которые никаких проблем для НОАК не создадут.

ГОРДОЕ ОДИНОЧЕСТВО ОСТРОВИТЯН

Таким образом, Японии нужно надеяться в первую очередь на собственные силы и использовать преимущества своего географического положения.

Кроме того, Токио следовало бы прекратить мучиться проблемой принадлежности Курильских островов (см. «Курилам не быть японскими», «НВО» от 24.03.17), чтобы не превращать Москву во врага (а Россия совершенно точно агрессию против Японии совершать не собирается). Но в руководстве Японии этого по-прежнему не понимают.

По сути, у Пекина и Москвы всего два общих врага – Вашингтон и Токио, но этого достаточно для дальнейшего российско-китайского сближения и, соответственно, для того, чтобы еще более ухудшить перспективы Японии в ее противостоянии с КНР. Последние совместные морские и воздушные учения НОАК и Вооруженных сил РФ носят подчеркнуто антияпонский (а не антиамериканский) характер. Российские войска, конечно, не пойдут в бой против японцев плечом к плечу с китайцами, но другие виды военной и военно-технической помощи Китаю со стороны России вполне возможны, что лишает японскую сторону даже призрачных шансов на успех.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.