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ТАСС

Шойгу заявил, что Россия воюет не только с Украиной, но и с коллективным Западом

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СВО на Украине
СВО на Украине.
Источник изображения: РИА Новости/Виктор Антонюк

По словам министра обороны России, у Украины почти закончилось свое оружие, это бывшее советское оружие

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия в настоящий момент ведет военные действия не только с вооруженными силами Украины, но и коллективным Западом. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Не могу не сделать акцент на том, что мы на сегодняшний день воюем не только с Украиной и украинской армией, сколько с коллективным Западом", - заявил Шойгу.

По словам министра обороны, у Украины почти закончилось свое оружие, это бывшее советское оружие. "Уже пришло время, когда мы действительно воюем с коллективным Западом, с НАТО, можно наоборот - НАТО, с коллективным Западом", - добавил он, подчеркнув, что РФ находит способы бороться с оружием, поставляемым на Украину Западом.

"Когда мы говорим об этом (о борьбе России с коллективным Западом - прим. ТАСС), то имеем ввиду не только то вооружение, которое поставляется в огромных количествах, в огромных объемах. Мы, естественно, находим способы борьбы с этим оружием. И [имеем ввиду], конечно, те [западные] системы, которые есть: системы связи, системы обработки информации, системы разведки, системы спутниковой разведки", - уточнил глава военного ведомства. 

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Россия
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Компании
Минoбороны РФ
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