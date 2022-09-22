Шольц: Германия должна создать самую мощную и передовую по оснащенности армию в Европе

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После начала российской спецоперации на Украине сразу несколько стран Европы заявили о планах по модернизации и усилению своих вооруженных сил. Не осталась в стороне от милитаризации и Германия, глава которой, Олаф Шольц, еще весной заявил, что бундесвер должен стать самой крупной военной силой на континенте. Тогда к намерениям немецкого канцлера многие отнеслись скептически. Но, похоже, немецкие политики не намерены отказываться от этой идеи. К чему может привести очередное возрождение военной мощи Германии рассуждает главный редактор аналитического издания The Trumpet Джеральд Фларри.

На конференции вооруженных сил Германии под названием «Бундесвер в новую эпоху — критический анализ во время войны в Европе», прошедшей 15-16 сентября, Шольц заявил:

Как самая густонаселенная страна с наибольшей экономической мощью и как страна в центре континента, мы должны сделать так, чтобы армия стала краеугольным камнем обычной обороны в Европе: самой оснащенной силой в Европе.

Фларри считает, что к высказываниям и планам немецкого руководства стоит отнестись серьезно.

Большинство стран Евросоюза являются членами НАТО, либо собираются ими стать. В то же время, Германия и Франция, другие страны ЕС большое значение уделяют развитию собственных вооруженных сил и даже созданию нового военного блока в Европе. И только Германия стремится стать крупнейшим военным лидером на континенте.

Речь идет не о способности отразить российскую атаку. Речь идет о стремлении Германии занять неоспоримую лидирующую роль. Экономически и дипломатически Германия уже лидирует в Европе, но ее военное превосходство все еще оспаривается. Сейчас это меняется — сначала на словах, вскоре на деле, уверен эксперт. Фларри напоминает высказывание министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт, которая считает, что «Германия может это сделать», подразумевая создание военного превосходства страны в Европе.

Она утверждает, что Германии не нужно бояться своей новой роли, но боится ли мир?

— задается вопросом Фларри.

Около 75 лет назад Германия проиграла самую кровопролитную в истории человечества войну. Тогда страны антифашистской коалиции приняли меры, чтобы немецкая военная мощь никогда не возродилась. Но прошли десятилетия, и в мире, похоже, забыли, что такое немецкий милитаризм и агрессия. На Западе даже забыли слова первого генсека НАТО Гастингса Исмейя, который в начале 50-х годов прошлого века сказал, что целью альянса было «не допустить Советский Союз, американцев и немцев» к безусловному военному лидерству.

Все послевоенные годы Германия наращивала не только экономическую мощь, но и готовилась к восстановлению лидирующего места в военном отношении среди остальных европейских стран. Бундесвер перевооружался, увеличивал численность, его офицеры обучали солдат по всей Европе и объединяли армии соседних стран под свое, пока негласное, управление.

Мощная европейская армия во главе с Германией сама по себе, как заявлено, не вызывает беспокойства. Что беспокоит, так это то, что произойдет дальше, считает аналитик.

В 2000-х годах люди думали, что послужной список военных действий России закончился. Они думали, что прогрессивный Запад отвел мир от серьезных конфликтов. Эта реальность была разрушена. Но надежда на то, что Германия — это сила добра, преобладает в умах многих

— рассуждает Фларри.

Эксперт предупреждает, что нет никакой уверенности, что став военной сверхдержавой, Германия «останется силой мира». История показывает, что как только немецкий милитаризм достигает могущества, Германия начинает агрессию в отношении соседних стран и стремится к мировому господству.

Начало операции России на Украине может послужить началом возрождения военной мощи ФРГ, что, как показывает история, неминуемо приводит к военной эскалации со стороны немцев

.

Фларри опасается, что под угрозой «российской агрессии» немецкий народ может сменить мягкотелого Шольца на более агрессивного и решительного лидера, что не раз уже бывало в истории Германии. И тогда военная агрессия со стороны возрожденной немецкой военной машины неизбежна.

Ужасные страдания, которые этот король и возглавляемая им империя причинят этому миру, вот-вот потрясут умы людей. Хорошая новость в том, что это будет остановлено. Мы являемся свидетелями последнего воскрешения этой империи зла навсегда

— пророчествует главный редактор The Trumpet.

Останавливать возродившуюся «Империю зла», видимо, придется опять России.