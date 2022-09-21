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Шойгу перечислил категории подлежащих мобилизации граждан

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу после объявления в России частичной мобилизации перечислил категории граждан, которые будут призываться. Об этом он сообщил в ходе интервью, трансляция доступна на платформе «Смотрим».

По словам главы Минобороны, из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов.

Частичная мобилизация не коснется тех, кто в данный момент служит по призыву, они останутся на территории Российской Федерации. Также не планируют мобилизовать студентов.

Президент России Владимир Путин заявил, что в первую очередь призываться будут те, кто ранее уже проходил службу в российских Вооруженных силах, а также имеет определенные военно-учетные специальности и необходимый опыт.

21 сентября Путин обратился к россиянам с заявлением о начале частичной мобилизации в России. Обращение президента было показано по российскому телевидению. Путин отметил, что Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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