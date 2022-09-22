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Военное обозрение

Пентагон сообщил о подписании контракта на производство партии дронов-камикадзе Switchblade 600 для Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Пентагон подписал контракт на разработку и поставку Украине барражирующих боеприпасов Switchblade 600, обещанных Киеву еще в апреле этого года. О сроках поставки беспилотников информация не предоставляется.

О том, что Министерство обороны США намерено заключить контракт на проведение исследовательских и опытно-конструкторских работ с целью дальнейшего производства барражирующих боеприпасов Switchblade 600 в количестве 10 единиц, сообщалось еще в августе. Тогда же в Пентагоне заявили, что намерены подписать соглашение в течение 30 дней. И вот оно подписано, компания-разработчик данных беспилотников AeroVironment получила контракт на сумму 2,2 млн. долларов на производство барражирующих снарядов Switchblade 600 с дальнейшей поставкой их на Украину.

Сроки реализации контракта не указаны, ранее сообщалось, что работы по Switchblade 600 находятся на этапе создания прототипов и их испытаний.

О том, что США намерены направить на Украину 10 (десять) дронов-камикадзе Switchblade 600 сообщалось еще в начале апреля. В марте американцы направили на Украину 100 (сто) БПЛА Switchblade 300, предназначенных для уничтожения пехоты или небронированной техники. В отличие от легких беспилотников, Switchblade 600 весят 23 кг, способны пролетать до 40 км и находиться в воздухе до 40 минут. Управляются оператором и наносят удар "противотанковым снарядом". Поставка "противотанковых" дронов-камикадзе Switchblade 600 пройдет в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

В Киеве уже анонсировали "скорое" поступление беспилотников на вооружение ВСУ. Как заявляется, данные беспилотники должны помочь украинской армии "изменить ситуацию" на поле боя. То же самое уже заявлялось и в отношении беспилотников "Байрактар", гаубиц М777 и РСЗО HIMARS.

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