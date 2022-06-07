"Все решится за четыре дня". Чем войска ДНР удивили Киев

ДОНЕЦК, 6 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Под Донецком, где несколько лет линия фронта почти не менялась, теперь все иначе. ВСУ вовсю применяют "новинки" из Вашингтона. О ситуации на одном из важнейших участков битвы за Донбасс — в репортаже РИА Новости.

Заморские гаубицы

Столицу ДНР постоянно обстреливают. Местные говорят: такого не было с 2014-го. Раньше били по окраинам — Кировскому, Киевскому, Петровскому и Куйбышевскому районам, ближайших к позициям украинских артиллеристов под Авдеевкой и Песками. Теперь же снаряды рвутся и в центре города — в Ворошиловском, где главные правительственные здания, и даже в Буденновском на юго-востоке. То есть в глубоком тылу.

Под удар попали две школы, частные дома, крытый рынок. Больше десятка погибших мирных жителей, включая пятилетнюю девочку.

На вооружении ВСУ стоят гаубицы "Гвоздика", "Акация", Д-30 и другие. Дальнобойность относительно небольшая, до центра долетят разве что реактивные снаряды. Именно ими ВСУ в субботу накрыли Ворошиловский район, повредив несколько домов, и ранив полтора десятка человек. Чудом никто не погиб.

Следователи утверждают, что в ряде случаев огонь по центру вели 155-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами — стандартными боеприпасами орудий НАТО. Вэсэушники доставили на позиции американские буксируемые гаубицы M777, которым тут немедленно дали прозвище "три топора".

Армия ДНР, впрочем, нашла способ эффективно бороться с новой угрозой.

Позиции артиллеристов 9-го полка армии ДНР восточнее Ясиноватой Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Перекрыть дальность

Лесопосадки вдоль автомагистралей — редкий элемент пейзажа, обычно вокруг тянутся бескрайние донецкие поля. Правда, одна из проселочных дорог утопает в зелени. Высокие деревья смыкают над грунтовкой кроны, надежно закрывая проезжающие автомобили от камер вездесущих украинских беспилотников. Здесь можно передвигаться в относительной безопасности. На краю лесополосы перед широким полем — батарея гаубиц 9-го отдельного полка армии ДНР.

Буксируемые орудия 2А36 "Гиацинт-Б", разработанные еще в начале 1970-х, редко попадают в телерепортажи о военных учениях и парадах. В России их пока официально не сняли с вооружения, однако большая часть находилась на консервации. Распаковали, узнав о поставках M777.

"Пушку спроектировали специально для контрбатарейной борьбы. Иными словами, для подавления вражеских артиллерийских позиций, — поясняет командир артдивизиона. — "Три топора" существенно уступают нам в дальности. Осколочно-фугасным бьют на 24 километра, активно-реактивным — на 30. "Гиацинт" же — на 28,5 и 33,5 соответственно. У М777, конечно, есть управляемые снаряды "Экскалибур", летящие на все 40. Но у ВСУ таких мало. Очень дорогие".

Позиции артиллеристов 9-го полка армии ДНР восточнее Ясиноватой Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Пятнадцать минут

По словам артиллеристов, "Гиацинты" за несколько дней серьезно потрепали украинские войска под Донецком. Точными попаданиями уничтожили несколько орудий, не опасаясь ответки. Гаубицы после работы даже не меняют позиции.

Однако расслабляться не стоит. Украинские реактивные системы залпового огня "Ураган" по-прежнему способны накрыть батарею. Норматив на перевод "Гиацинта" из боевого положения в походное - около 15 минут. Военные управляются и за семь-десять. Иначе нельзя.

У ВСУ есть американские радары для контрбатарейной борьбы AN/TPQ, засекающие снаряд в воздухе и по траектории полета вычисляющие место залпа. Координаты тут же передают артиллеристам. Для этого требуется как раз 15 минут.

Позиции артиллеристов 9-го полка армии ДНР восточнее Ясиноватой Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Разведка докладывает: "Ураганов" сегодня не видно. Поэтому "Гиацинты" остаются на местах и продолжают вести огонь. Спустя несколько минут рация командира хрипит: "Уничтожены две единицы техники". Бьют 2А36 настолько оглушительно, что на время пропадает слух, в голове звенит.

"Мы уже привыкли, хотя поначалу тоже обалдели, — смеется артиллерист 9-го полка с позывным Лапа. — Главное — в момент выстрела открыть рот, чтобы не лопнули барабанные перепонки. Мы успели повоевать в Запорожье, я там служил на буксируемой гаубице Д-30, та потише. Дальность — всего 15 километров. Вот тогда ответка прилетала много и часто. В воздухе постоянно жужжали украинские беспилотники, корректировавшие огонь. Когда становилось совсем жарко, прыгали в машины и быстро уезжали, оставляя орудия".

Военные подчеркивают, что бороться с артиллерией помогает российский ударный беспилотник "Иноходец". Достаточно одной "птички", чтобы очистить значительный участок фронта от вражеских орудий всего за четыре дня. Жаль только, что этих систем на Донбассе пока маловато.

Позиции артиллеристов 9-го полка армии ДНР восточнее Ясиноватой Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Повышение ставок

На днях в Вашингтоне сообщили, что отправят Украине очередной пакет помощи. В том числе реактивные системы залпового огня HIMARS — оружие посерьезнее гаубиц. Дальность (зависит от снаряда) — 32-70 километров. А если используются оперативно-тактические боеприпасы ATACMS — то до 300. Военные признают опасность этих систем для городов Донбасса. Но не считают панацеей для ВСУ.

"У них хватает РСЗО с сопоставимой дальностью — "Грады", "Ураганы", "Смерчи". Они не дают особого преимущества, — объясняет офицер армии ДНР с позывным Клим. —Американские ракеты опаснее. С другой стороны, и у наших, и у российских зенитчиков богатый опыт борьбы с "Точками-У", схожими по принципу действия. Под одним только Изюмом ежедневно сбивали по несколько штук".

Позиции артиллеристов 9-го полка армии ДНР восточнее Ясиноватой Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

В ЛНР союзные войска почти освободили Северодонецк и продвигаются к Лисичанску. Это позволит выйти на границы Луганской области. В ДНР армия проломила светлодарскую дугу, наступая на Бахмут, Славянск и Краматорск. Битва за Донбасс вступает в решающую фазу.