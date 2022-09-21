Путин отметил успехи вооружения РФ в противостоянии западному оружию на Украине

Российская боевая техника эффективно противостоит западным образцам вооружений на Украине, заявил 20 сентября президент РФ Владимир Путин.

«Сразу же отмечу, что применяемое в ходе операции российское оружие показывает высокую эффективность, прежде всего это касается авиации, высокоточных ракет большой дальности, авиационных средств поражения, ракетно-артиллерийского, бронетанкового вооружения и другого», — отметил Путин на встрече с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Он указал, что российское вооружение позволяет уничтожать военную инфраструктуру, пункты управления и технику противника, а также поражать места расположения националистических формирований, минимизируя потери среди личного состава.

15 августа президент РФ также отметил, что отечественное оружие на десятилетия превосходит зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно опережает их.

4 июня Путин, комментируя предоставление США Украине новых вооружений, указал, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) «щелкают их как орехи».

До этого, 7 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российская армия обладает мощью, несравнимой по масштабу с возможностями вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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