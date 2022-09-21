Войти
Известия.ru

Путин отметил успехи вооружения РФ в противостоянии западному оружию на Украине

68
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Российская боевая техника эффективно противостоит западным образцам вооружений на Украине, заявил 20 сентября президент РФ Владимир Путин.


«Сразу же отмечу, что применяемое в ходе операции российское оружие показывает высокую эффективность, прежде всего это касается авиации, высокоточных ракет большой дальности, авиационных средств поражения, ракетно-артиллерийского, бронетанкового вооружения и другого», — отметил Путин на встрече с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Он указал, что российское вооружение позволяет уничтожать военную инфраструктуру, пункты управления и технику противника, а также поражать места расположения националистических формирований, минимизируя потери среди личного состава.

15 августа президент РФ также отметил, что отечественное оружие на десятилетия превосходит зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно опережает их.

4 июня Путин, комментируя предоставление США Украине новых вооружений, указал, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) «щелкают их как орехи».

До этого, 7 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российская армия обладает мощью, несравнимой по масштабу с возможностями вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
ОПК АО
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
26.01.2018
Возрождение "Белого лебедя": как обновили боевой бомбардировщик России
17.11.2017
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
15.02.2017
Оружие, испытанное войной: участники AeroIndia-2017 оценили российский ОПК
26.12.2016
Дмитрий Рогозин: Базу на Луне планируем построить к 2030 году
22.09.2014
В России пересматривают госпрограмму вооружения
30.04.2014
Владимир Путин укрепит отечественную оборонку украинскими специалистами
27.01.2010
О состоянии и перспективах отечественного ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.09 01:10
  • 32428
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.09 23:14
  • 3
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 20.09 22:34
  • 50
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 20.09 22:21
  • 2
Разработка самолёта CR929 началась практически заново
  • 20.09 16:23
  • 0
Эксперт о рынке сублимации в России
  • 20.09 16:23
  • 0
Рецепты «выживальщика»: с запасом сублиматов – хоть на край света
  • 20.09 14:49
  • 9
Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
  • 20.09 13:41
  • 1
Компания SpaceX вывела в космос 54 спутника для сети Starlink
  • 20.09 12:53
  • 1
Рособоронэкспорт представит российскую военную и гражданскую продукцию на выставке AAD 2022 в Южной Африке
  • 20.09 09:08
  • 1
Карфаген, то есть «Северный поток», должен быть разрушен!
  • 20.09 06:43
  • 2
Россия получит 50 истребителей пятого поколения
  • 20.09 05:33
  • 1
Bloomberg: Война на Украине показала, что США ещё не готовы к военному противостоянию с Китаем
  • 19.09 22:11
  • 8
Прибывшая в Ереван Нэнси Пелоси осудила Азербайджан и пообещала оказать поддержку Армении
  • 19.09 16:11
  • 53
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 15:39
  • 15
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS