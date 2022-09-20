Генерал Райдер: США ожидают поставок двух ЗРК NASAMS на Украину в течение двух месяцев

ЦАМТО, 19 сентября. США ожидают поставок двух ЗРК NASAMS на Украину в течение двух месяцев. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 16 сентября на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер.

"Две системы NASAMS, как ожидается, будут доставлены на Украину в ближайшие два месяца", – сообщил он.

РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.