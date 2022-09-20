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ТАСС

Байден считает, что действия РФ на энергорынке не повлияют на поддержку США Украины

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты находятся "в гораздо более хорошей форме, чем кто-либо другой, особенно если сравнивать с Россией"

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что действия РФ в энергетической отрасли не смогут изменить поддержку Вашингтоном Киева.

Американский лидер давал интервью телекомпании CBS, оно вышло в эфир в воскресенье. Журналист телеканала предположил, что РФ "намерена попытаться сломить решимость" США в вопросе поддержки Украины и "использовать для этого цены на энергоресурсы". "Конечно. Но, знаете, мы, США, находимся в гораздо более хорошей форме, чем кто-либо другой, особенно если сравнивать с Россией. Он (президент РФ Владимир Путин - прим. ТАСС) пытался сделать это в течение какого-то времени. У него не получится", - утверждал в ответ Байден.

24 февраля президент РФ объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц и активизировали поставки вооружений Киеву.

Введенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен, что позволило РФ перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Индию и Китай. ЕС и США несут убытки, включая вторичный эффект в виде инфляции. 2 сентября министры финансов Группы семи заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать "широкую международную коалицию" и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене выше согласованного "широкой коалицией" лимита.

Российский лидер 7 сентября назвал идею об ограничении цен на российские энергоресурсы "абсолютно тупым решением". 

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