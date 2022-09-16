Войти
Военное обозрение

Американский контр-адмирал: Средств бюджета ВМС США не хватает на ведение возможной войны на два фронта

169
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Бюджет ВМС США ограничен, средств не хватает а приоритеты для достижения результатов требуют изменения. Об этом в своём недавнем интервью заявил Чарльз А. Уильямс — бывший помощник министра ВМС по энергетике.

Речь контр-адмирала Уильямса содержала информацию о том, что ВМС США требуют фундаментальной реструктуризации, так как имеющаяся на данный момент военно-морская инфраструктура требует на своё содержание гораздо больше денег, чем выделяется на эти цели. По факту получается, что вкладываемые многозначные суммы никоим образом не соответствуют эффективности сил ВМС. Соответственно, по логике американского чиновника, чтобы эффективность была выше, нужно ещё больше финансов...

Чарльз Уильямс прокомментировал и то, что США больше не могут сражаться на два фронта - с Россией и Китаем. Из указанных противников, по его словам, однозначно, в центре внимания должен быть Китай.

Перейдём непосредственно к цифрам. В данный момент ВМС США насчитывают 296 кораблей, из них 39 помечены для вывода из эксплуатации в связи с плохим техническим состоянием. Конгресс США требует разместить 355 кораблей против, соответственно, 355 китайских единиц флота. Однако в ближайших планах Пекина превратить эту цифру в 420. США пытаются в этом плане за Китаем угнаться.

Источник изображения: topwar.ru

В морской авиации дела обстоят ещё сложнее. Готовность её составляет менее 70% (как говорится, нам бы их проблемы...), инфраструктура сильно изношена и поддерживается всего на 50-70 процентов. Министерству обороны минимально требуется 80-процентный уровень обслуживания. Некоторые здания находятся в аварийном состоянии из-за возраста и несвоевременного ремонта и подлежат сносу. Стоимость компенсации повышения уровня воды на Восточном побережье усугубляет проблему. Для решения проблемы отложенного обслуживания требуется финансирование, эквивалентное стоимости атомного авианосца.

Также запрашиваются новые средства на тренировки, ремонт, выгрузку оборудования и пополнение запасов. Портфель военно-морских заказов оценивается почти в полтриллиона долларов. И этих сумм, как заявляют в американском военном ведомстве, не хватает для формирования флота, который мог бы вести «войну на два фронта». При этом пока остаётся не до конца ясным, до каких именно цифр хотели бы раздуть бюджет ВМС США чиновники этого ведомства. С их непомерными финансовыми аппетитами цифры могут оказаться астрономическими даже в сравнении с теми цифрами финансирования, которое у ВМС США есть сейчас.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Авианосец
Похожие новости
10.11.2021
The Times (Великобритания): российский корабль-шпион «следит за авианосцем» Великобритании
11.12.2019
Берут числом: США построят армаду
16.01.2014
20 лет стратегического партнерства Пекина и Киева. Роль Украины в военной модернизации Китая
27.02.2012
Предвыборный танковый клинч
17.02.2012
Развитие китайского подводного флота разогревает рынок вооружений в ЮВА
10.02.2012
«Боинг» подтверждает индийский заказ на 10 самолетов С-17
14.04.2009
Опубликована первая фотография нового китайского истребителя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.09 05:17
  • 2
Многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305» принята на вооружение
  • 16.09 04:21
  • 36
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 16.09 03:54
  • 1
В России приняли на вооружение «Изделие 305»
  • 16.09 01:53
  • 32152
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.09 00:05
  • 5
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS
  • 15.09 19:54
  • 3
В Китае разработают сверхзвуковую ракету-амфибию
  • 15.09 19:15
  • 6
Источник: модернизированный Ка-52М сможет взаимодействовать с беспилотниками и самолетами
  • 15.09 18:52
  • 15
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 15.09 16:31
  • 18
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 15.09 14:08
  • 1
Замгенпрокурора РФ сообщил о росте количества нарушений прав военнослужащих
  • 15.09 12:05
  • 1
Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента
  • 15.09 11:15
  • 12
Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины
  • 15.09 09:27
  • 3
Как сломать план наступления ВСУ в Запорожской области
  • 15.09 09:23
  • 1
"Взяли и вывалили..." Примаков о киевском "проекте гарантий"
  • 15.09 03:18
  • 4
Реформа ВДВ и частей Спецназа