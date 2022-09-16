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ТАСС

Сенаторы США представили законопроект по внесению России в список спонсоров терроризма

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Источник изображения: Григорий Сапожников/ТАСС

При этом конгрессмены подчеркнули, что администрация американского президента выступает против законопроекта

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Сенаторы Конгресса США Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) и Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) в среду представили законопроект, который в обход Госдепартамента вносит Россию в список стран - спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине.

"Мы прекрасно понимаем, что администрация [президента США Джо Байдена] придерживается другой точки зрения по этому вопросу (о внесении РФ в список стран - спонсоров терроризма - прим. ТАСС). Со всем уважением, я с этим не согласен", - сказал Блюменталь на пресс-конференции, посвященной данному законопроекту. По его утверждению, Россия якобы "заслужила право" быть включенной "в клуб изгоев, в который входят Иран, Северная Корея, Куба и Сирия".

При этом законопроект в случае его принятия позволяет Байдену отменить решение о внесении Москвы в данный перечень, если он подтвердит Конгрессу, что Россия "больше не поддерживает акты международного терроризма" и что отказ от внесения ее в список "отвечает национальным интересам США".

В июле пять членов Палаты представителей Конгресса - демократы и республиканцы - представили аналогичный законопроект.

27 июля Сенат принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством - спонсором терроризма. В документе поводом для соответствующего решения называют события в Грузии, Сирии, Чечне и на Украине.

В июле, по данным газеты Politico, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) заявила госсекретарю Энтони Блинкену во время телефонного разговора, что если Госдепартамент не признает Россию страной - спонсором терроризма из-за событий на Украине, то это сделает американский законодательный орган.

Противодействие Госдепартамента

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что американская администрация работает с Конгрессом над ужесточением режима односторонних санкций в отношении Москвы, в том числе за счет применения мер, схожих с внесением России в вашингтонский список стран - спонсоров терроризма. При этом он отметил, что "есть непреднамеренные последствия, которые могут возникнуть в результате внесения России в список стран - спонсоров терроризма". Как признал Прайс, Вашингтон в том числе слышал от различных неправительственных организаций заявления об их "искренней и глубокой обеспокоенности по поводу того, что внесение России в [американский] список стран - спонсоров терроризма" негативным образом отразилось бы на способности таких структур "оказывать гуманитарную помощь на Украине". Кроме того, включение России в данный перечень могло бы ударить по пакетной сделке, заключенной под эгидой ООН и нацеленной прежде всего на вывоз с Украины продовольствия, отметил дипломат.

По данным Politico, в администрации Байдена считают, что внесение РФ в список стран - спонсоров терроризма повредит перспективам возвращения в США осужденной в РФ за контрабанду и хранение наркотиков Бриттни Грайнер и осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана. По мнению издания, будущее законопроектов в обеих палатах остается неясным. Так, Пелоси до сих пор не предложила рассмотреть данную инициативу в Палате представителей. А лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) в ближайшие недели будет занят решением проблем, связанных с финансированием правительства и оборонным бюджетом на следующий финансовый год (начинается в США с 1 октября). По мнению газеты, все зависит от того, хочет ли Шумер "вступить в схватку с администрацией" Байдена.

Решение Белого дома

Белый дом подчеркнул в начале сентября, что решение администрации США не вносить Россию в американский список стран - спонсоров терроризма является окончательным. С призывом внести в него Россию к Вашингтону обратился Киев. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала "мерой идиотического характера" эти инициативы. Дипломат предупреждала, что такие шаги США не остались бы без ответа со стороны России.

В список спонсоров терроризма могут быть внесены государства, которые, по мнению Вашингтона, "неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма". Американская администрация обладает широкими полномочиями в плане введения санкций в отношении фигурантов перечня. Минфин США может принимать меры против тех юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю со странами, находящимися в списке. Внесение того или иного государства в перечень может иметь значительные последствия в плане введения дальнейших ограничительных мер. С 1979 года американская администрация добавила в свой список лишь небольшое число стран, причем речь шла о "государствах-изгоях, интересы США в которых ограничены", поясняла ранее газета "Вашингтон пост". В настоящее время в перечне фигурируют Иран, КНДР, Куба и Сирия. 

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Иран
КНДР
Куба
Россия
Сирия
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Украина
Компании
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