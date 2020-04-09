«Коронавирус заставит»: в США решили, что Россия отдаст Крым

Экс-послы США заявили, что эпидемия заставит Россию «вернуть Крым»
США и их союзникам в условиях пандемии коронавируса стоит предложить России снять с нее международные санкции в обмен на прекращение конфликта на Украине и возвращение Крыма, считают бывшие американские послы в Киеве. Ранее отказаться от санкций в связи с эпидемиологической ситуацией предлагала сама Россия, но ряд стран отказался от такого варианта развития событий.
В условиях пандемии коронавируса есть возможность оказать давление на Россию, чтобы она вернула Крым Украине, считают три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор. Такое мнение они выразили в публикации в издании NPR. Экс-послы убеждены, что пандемия COVID-19 "дает неожиданную возможность" прекратить конфликт на Украине.
По словам бывших американских послов, в условиях распространения инфекции и падения цен на нефть США и их союзники должны предложить снять с России международные санкции в обмен на прекращение конфликта на Украине. "Кризис коронавируса может заставить Кремль согласиться", - предположили они.
В конце прошлого месяца Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша потребовать от ряда других стран снять санкции, потому что эти ограничения мешают бороться с распространением коронавируса.
«Мы не можем позволить политическим счетам встать на пути к спасению человеческих жизней. Настало время для глобальной солидарности», - говорится в сообщении российского постпредства при ООН, опубликованном в Twitter.
В частности, предложенный проект резолюции призывал отказаться от торговых войн и односторонних ограничительных мер, принятых в обход СБ ООН, а также помогать наиболее пострадавшим странам, особенно развивающимся. Авторами декларации стали 29 государств.
Но США, Евросоюз, Великобритания, Украина и Грузия не позволили Генассамблее ООН принять предложенный Россией документ.
"К сожалению, западные страны не прошли тест на политическое здравомыслие, показав свою неспособность адекватно реагировать перед всеобщей угрозой", - сказал он РИА «Новости».
К тому же он обратил внимание, что политическая элита многих стран понимает нелепость и вредность санкционной политики. "Разумно убрать санкционные барьеры. Однако не исключено, что вопрос отмены санкций для западных стран станет предметом торга, дабы получить некие преференции", - предположил депутат.
Отношения между Москвой и Западом ухудшились в 2014 году из-за событий на Украине и вокруг Крыма, который по итогам референдума перешел под юрисдикцию России. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве во внутренние дела суверенного государства и ввели против нее санкции. В ответ Москва предприняла зеркальные меры и взяла курс на импортозамещение. Российская сторона не раз подчеркивала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Кроме того, Москва многократно заверяла, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины и субъектом минских соглашений по урегулированию ситуации.
В частности, в середине марта член комитета по международным отношениям бундестага Антон Фризен призвал покончить с санкциями против России, чтобы поддержать экономику.
Он сказал РИА «Новости», что отказ от санкций позволит поддержать экономику Германии во время эпидемии коронавируса. По его словам, в 2020 году эксперты ожидают потери 1% ВВП. Кроме того, с каждым месяцем санкций немецкая экономика теряет €667 млн, а за год сумма достигает €8 млрд.
«Экономически от санкций все теряют, политически никто не выигрывает. Германия должна сказать "нет" продлению санкций на саммите ЕС в июне этого года», - заявил депутат бундестага. Как считает Фризен, вызванный пандемией кризис должен помочь осознать, что безопасность и экономическое развитие возможны только с Россией.
Кристина Сизова