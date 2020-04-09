«Коронавирус заставит»: в США решили, что Россия отдаст Крым

Экс-послы США заявили, что эпидемия заставит Россию «вернуть Крым»

США и их союзникам в условиях пандемии коронавируса стоит предложить России снять с нее международные санкции в обмен на прекращение конфликта на Украине и возвращение Крыма, считают бывшие американские послы в Киеве. Ранее отказаться от санкций в связи с эпидемиологической ситуацией предлагала сама Россия, но ряд стран отказался от такого варианта развития событий.

В условиях пандемии коронавируса есть возможность оказать давление на Россию, чтобы она вернула Крым Украине, считают три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор. Такое мнение они выразили в публикации в издании NPR. Экс-послы убеждены, что пандемия COVID-19 "дает неожиданную возможность" прекратить конфликт на Украине.

По словам бывших американских послов, в условиях распространения инфекции и падения цен на нефть США и их союзники должны предложить снять с России международные санкции в обмен на прекращение конфликта на Украине. "Кризис коронавируса может заставить Кремль согласиться", - предположили они.

В случае, если Россия отдаст Киеву Крым, можно будет отменить и другие санкции, решили экс-дипломаты.

В конце прошлого месяца Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша потребовать от ряда других стран снять санкции, потому что эти ограничения мешают бороться с распространением коронавируса.

«Мы не можем позволить политическим счетам встать на пути к спасению человеческих жизней. Настало время для глобальной солидарности», - говорится в сообщении российского постпредства при ООН, опубликованном в Twitter.

В частности, предложенный проект резолюции призывал отказаться от торговых войн и односторонних ограничительных мер, принятых в обход СБ ООН, а также помогать наиболее пострадавшим странам, особенно развивающимся. Авторами декларации стали 29 государств.

Но США, Евросоюз, Великобритания, Украина и Грузия не позволили Генассамблее ООН принять предложенный Россией документ.

По мнению главы Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, такими действиями западные страны показали свою неспособность адекватно реагировать на всеобщую угрозу.

"К сожалению, западные страны не прошли тест на политическое здравомыслие, показав свою неспособность адекватно реагировать перед всеобщей угрозой", - сказал он РИА «Новости».

К тому же он обратил внимание, что политическая элита многих стран понимает нелепость и вредность санкционной политики. "Разумно убрать санкционные барьеры. Однако не исключено, что вопрос отмены санкций для западных стран станет предметом торга, дабы получить некие преференции", - предположил депутат.

Отношения между Москвой и Западом ухудшились в 2014 году из-за событий на Украине и вокруг Крыма, который по итогам референдума перешел под юрисдикцию России. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве во внутренние дела суверенного государства и ввели против нее санкции. В ответ Москва предприняла зеркальные меры и взяла курс на импортозамещение. Российская сторона не раз подчеркивала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Кроме того, Москва многократно заверяла, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины и субъектом минских соглашений по урегулированию ситуации.

В последнее время в странах Евросоюза все чаще звучат предложения о необходимости отменить санкции против России.

В частности, в середине марта член комитета по международным отношениям бундестага Антон Фризен призвал покончить с санкциями против России, чтобы поддержать экономику.

Он сказал РИА «Новости», что отказ от санкций позволит поддержать экономику Германии во время эпидемии коронавируса. По его словам, в 2020 году эксперты ожидают потери 1% ВВП. Кроме того, с каждым месяцем санкций немецкая экономика теряет €667 млн, а за год сумма достигает €8 млрд.

«Экономически от санкций все теряют, политически никто не выигрывает. Германия должна сказать "нет" продлению санкций на саммите ЕС в июне этого года», - заявил депутат бундестага. Как считает Фризен, вызванный пандемией кризис должен помочь осознать, что безопасность и экономическое развитие возможны только с Россией.

Кристина Сизова