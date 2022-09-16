Глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин призвал заключённых одной из колоний Мордовии вступать в ряды компании

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Подтвердилась информация, что заключенные, отбывающие срок в российских колониях, могут заключить контракт с ЧВК "Вагнера" для участия в боевых действиях на Украине. В одну из колоний в Мордовии прибыл Евгений Пригожин, выступивший с речью перед заключенными.

Глава "музыкантов" обратился к заключенным с призывом вступать в ряды военной компании. Желающие заключить контракт, подходящие по здоровью, проходят специальное собеседование, после чего определяется, подходит или нет человек для компании. Подписавшие документ обязаны отслужить в рядах военной компании шесть месяцев, после чего получают помилование и могут возвращаться домой с чистыми документами или продлить контракт.

Условия ставятся жесткие - полный запрет на алкоголь, наркотики. Дезертирство, мародерство, насилие сразу же наказывается. Все добровольцы будут записаны в штурмовики, в случае гибели захоронение производится за счет компании в месте, указанном в контракте. В случае отсутствия такой информации всех погибших хоронят в Горячем Ключе, там находится часовня ЧВК "Вагнера".

По словам Пригожина, бывшие заключенные в составе "музыкантов" воюют с 1 июля, первая группа в 40 человек прибыла из колонии Санкт-Петербурга, она участвовала в штурме Углегорской ТЭС.

Понятно, что мера вынужденная, но может послужить, в какой-то мере, заменой все той же мобилизации. Кроме закоренелых преступников, в колониях много заключенных, желающих изменить свою жизнь. А контракт с ЧВК - это шанс начать все с чистого листа. Несмотря на привлечение в ряды военной компании заключенных, "музыканты" в СВО проявили себя только с положительной стороны.