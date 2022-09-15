Посол РФ: Запад оказывает на Индию давление на грани шантажа из-за ее позиции по Украине

По словам Дениса Алипова, "позицию Индии нельзя назвать пророссийской"

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сентября. /ТАСС/. Запад оказывает на Индию мощное давление на грани шантажа в связи с ее сбалансированной позицией по украинскому кризису. Об этом в интервью ТАСС заявил в среду посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.

Он напомнил, что "Индия хорошо знакома с генезисом украинского кризиса, поэтому начиная уже с 2014 года после воссоединения Крыма с Россией Нью-Дели придерживается сбалансированных позиций". "Индийцы выступают за урегулирование на основе диалога, дипломатии, международного права и, что особенно важно, учета интересов всех сторон, в том числе в сфере безопасности", - сказал дипломат.

"Это достойно уважения, особенно с учетом оказываемого на страну мощного западного давления на грани шантажа. На этом фоне Нью-Дели старается воздерживаться [при голосовании] по антироссийским резолюциям в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности ООН, в котором Индия в 2021-2022 годах имеет статус непостоянного члена. Не присоединяется к призывам Запада осудить Россию", - подчеркнул Алипов.

При этом посол отметил, что "позицию Индии нельзя назвать пророссийской". "Она во многом учитывает различные нюансы, в том числе собственную шкалу вызовов безопасности и связи с широким кругом государств, в том числе западных. Иными словами, является проиндийской и отражает собственные интересы Индии. Другое дело, что базовые принципы, на которых наши страны выстраивают международные отношения, и стратегические задачи близки или совпадают", - пояснил глава российской дипмиссии в Нью-Дели.

Он подчеркнул, что Москва поддерживает с индийскими партнерами плотный диалог, разъясняет различные аспекты кризиса, аргументированно информирует об оценках РФ происходящих событий и реальном положении дел. По его словам, между двумя странами сложился "хороший уровень взаимопонимания".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Индия заняла нейтральную позицию по отношению к этому конфликту, что вызвало недовольство в ряде западных столиц.