Западное издание: Шольц рассказал президенту России о том, что от Германии ожидают поставки немецких танков Украине

Шольц на самоходном ЗРК Gepard Шольц на самоходном ЗРК Gepard

Появляются подробности того телефонного разговора, который был проведён канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Как уже сообщало «Военное обозрение», Шольц накануне, впервые с мая, позвонил в Кремль. Телефонный разговор Путина и Шольца, уровень одобрения деятельностью на посту канцлера которого упал ниже 35%, продолжался около полутора часов.

Издание Politico выходит со статьёй Ганса фон дер Бурхарда, где автор пишет о конкретной теме, затронутой в ходе переговоров политических лидеров Германии и России. По словам Бурхарда, Шольц обратился к Путину с призывом вывода российских войск с украинской территории.

Из материала:

Германский канцлер призвал российского президента уважать территориальную целостность Украины.

В статье сообщается, канцлер ФРГ также призвал российского лидера «как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта на основе полного прекращения огня и вывода российских войск».

При этом Шольц рассказал Путину о том, что «от Германии ожидают поставки для Киева немецких танков». Звучит то ли как угроза, то ли как сетование на то, что из-за украинского вопроса на правительство Германии оказывают давление в плане поставок оружия.

Из статьи в упомянутом издании:

Канцлер подчеркнул, что любые действия России по аннексии территории соседнего государства не будут признаны и не останутся без последствий.

Также, как пишет немецкий репортёр, Олаф Шольц призвал Владимира Путина «демилитаризировать Запорожскую АЭС, не нарушать пункты сделки по зерну, соблюдать нормы Женевской конвенции по обращению с пленными».

При этом немецкий обозреватель ничего не пишет о том, что куда более важной для Шольца на данном этапе темой была тема российского газа. О том, что Шольц просил Путина «урегулировать вопрос» поставок газа по «Северному потоку», своим читателям фон дер Бурхард решил ничего не сообщать.