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Военное обозрение

В США признали, что американские военные участвовали в планировании наступления ВСУ под Харьковом

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты принимали участие в планировании военной операции украинской армии в Харьковской области, американская разведка консультировала разведслужбы Украины. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванные источники.

В США признали, что американцы принимали участие в подготовке наступления под Харьковом, правда объяснили это консультациями украинской разведки. Кроме того, Вашингтон постоянно обсуждал с Киевом способы "остановить наступление" российской армии. Естественно, что этими заявлениями американцы пытаются прикрыть настоящую ситуацию с американскими "консультациями", т.е. фактическое руководство действиями Генштаба ВСУ.

Разведслужбы Украины и США усилили сотрудничество прошедшим летом во время подготовки Киева к боевым действиям под Харьковом

- заявил один из высокопоставленных чиновников США.

По данным, поступающим из украинских источников в последние дни, для наступления на балаклейско-изюмском направлении Киев привлек большое количество иностранных наемников. Кроме того, в подразделениях ВСУ появились профессионалы из американской ЧВК Academi, более известной как Blackwater. Подтвердить или опровергнуть эту информацию мы не можем, но такой вариант имеет право на существование.

Между тем подтвердилась информация, что российские войска оставили приграничные населенные пункты на севере Харьковской области, закрепившись вдоль реки Оскол. Одновременно возводятся укрепления на границе с Украиной, поскольку линия фронта теперь проходит по границе.

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Страны
США
Украина
Проекты
ЧВК
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